Rusya'da askeri tesiste patlama! Hayatını kaybedenler ve yaralılar var

Rusya Federasyonu'na bağlı Ufa şehrinde bir askeri fabrikada meydana gelen patlamada üç kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi yaralandı.

Bölge yetkilisi Andrey Nazarov, Başkurdistan Cumhuriyeti yönetim merkezi Ufa’da düzenlenen basın toplantısında, Ufa şehrindeki Avangard işletmesinde patlama sonrası beş yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Nazarov, “Tüm kişiler enkaz altından çıkarıldı. Üç kişi hayatını kaybetti. Toplamda dokuz kişi hastaneye kaldırıldı, ancak dört kişi taburcu oldu, diğer beş kişi ise bu sabah hâlâ hastanede” dedi.

Yetkili, binanın bir kısmının hasar gördüğünü ancak daha fazla çökme riski bulunmadığını ve şirketin normal faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Olayın nedeninin araştırıldığını kaydeden Nazarov, soruşturma makamlarının tehlikeli üretim tesislerinde iş güvenliği kurallarının ihlali nedeniyle ihmalkar şekilde ciddi sağlık zararına yol açma suçundan soruşturma başlattığını, Bashkortostan savcılığının süreci üstlendiğini ifade etti.