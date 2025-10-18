Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pentagon'da yapay zeka dönemi! ABD'li general askeri kararları ChatGPT'ye aldırıyor

Pentagon'da yapay zeka dönemi! ABD'li general askeri kararları ChatGPT'ye aldırıyor

- Güncelleme:
ABD'nin Güney Kore'deki Sekizinci Ordusu Komutanı Tümgeneral William Hank Taylor, stratejik ve operasyonel kararlara yardımcı olmak için düzenli olarak ChatGPT'yi kullandığını açıkladı.

ABD'nin Güney Kore'deki Sekizinci Ordusu Komutanı Tümgeneral William Hank Taylor, komuta kararlarını desteklemek için ChatGPT'yi kullandığını belirtti.

Taylor, yapay zeka araçlarının öngörücü modelleme, rapor sentezi ve daha hızlı karar döngülerine yardımcı olduğunu belirterek, teknolojiyi geleneksel komuta kararının tamamlayıcısı olarak tanımladı.

Taylor, ordunun üretken yapay zeka kullanımının dijital dönüşüm ve modernizasyona yönelik daha geniş bir çabayı yansıttığını açıkladı.

ABD'li general "Ben -Chat ve ben son zamanlarda çok yakınız," diye şaka yaptı ve yapay zekanın insan muhakemesini değiştirmek için değil, onu güçlendirmek için kullanıldığını vurguladı.

Taylor "Araçlar, sonuçları tahmin etmeye, operasyonel planlamayı iyileştirmeye ve geliştirmeye yardımcı oluyor" vurgusu yaptı. 

