Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Ekim TV yayın akışı araştırılıyor

18 Ekim Cumartesi akşamı ekranlarda hangi dizilerin ve programların olduğunu merak edilip araştırılıyor. 18 Ekim Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle bir araya geliyor.

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR?

19 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20:00'da Kanal D'de Güller ve Günahlar, TRT 1'de Gönül Dağı, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star'da Adalet, ATV'de Aynadaki Yabancı, TV8'de MasterChef ve NOW TV'de Ben Leman ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 - Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 – Güller ve Günahlar

22:45 - Güller ve Günahlar

01:45 - Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı

03:40 - Poyraz Karayel

05:30 - Müzik Arası

TRT1 YAYIN AKIŞI

17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

20:00 – Gönül Dağı

00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 - Yerli Dizi

05:10 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:45 - Kapanış

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

23:45 - Kızılcık Şerbeti

02:30 - Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 – Star Haber (canlı)

20:00 – Adalet

22:30 - Adalet

01:00 - Kral Kaybederse

03:30 - Baba Ocağı

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 – Aşk ve Gözyaşı

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Aynadaki Yabancı

23:20 - Aynadaki Yabancı

02:00 - Aynadaki Yabancı

04:30 - Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 - İtiraf Et

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – İtiraf Et

02:30 - Gazete Magazin

05:15 - Gençlik Rüzgarı

NOW YAYIN AKIŞI

14:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

16:30 - Sahtekarlar

19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 – Ben Leman

23:30 - Efsane Futbol

01:30 - Sahtekarlar

03:45 - Ben Leman

06:00 - Karagül