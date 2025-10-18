Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Ekim TV yayın akışı araştırılıyor

Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Ekim TV yayın akışı araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Ekim TV yayın akışı araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

18 Ekim 2024 Cumartesi günü Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışında yer alan yapımlar merak konusu oldu. İşte bu akşam televizyonda yayınlanacak yapımlar...

18 Ekim Cumartesi akşamı ekranlarda hangi dizilerin ve programların olduğunu merak edilip araştırılıyor. 18 Ekim Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle bir araya geliyor.

Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Ekim TV yayın akışı araştırılıyor - 1. Resim

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR? 

19 Ekim 2025 Cumartesi günü  saat 20:00'da Kanal D'de Güller ve Günahlar, TRT 1'de Gönül Dağı, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star'da Adalet, ATV'de Aynadaki Yabancı, TV8'de MasterChef ve NOW TV'de Ben Leman ekrana gelecek.

İzleyici Güller ve Günahlar'ı sevdi! - Güller ve Günahlar - Haber

KANAL D YAYIN AKIŞI 

16:15 - Uzak Şehir
18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Güller ve Günahlar
22:45 - Güller ve Günahlar
01:45 - Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı
03:40 - Poyraz Karayel
05:30 - Müzik Arası

Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Ekim TV yayın akışı araştırılıyor - 3. Resim

TRT1 YAYIN AKIŞI 

17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
20:00 – Gönül Dağı
00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 - Yerli Dizi
05:10 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:45 - Kapanış

Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Ekim TV yayın akışı araştırılıyor - 4. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 - Kızılcık Şerbeti
02:30 - Veliaht

Startv.com.tr – Star TV Resmi İnternet Sitesi

STAR TV YAYIN AKIŞI 

19:00 – Star Haber (canlı)
20:00 – Adalet
22:30 - Adalet
01:00 - Kral Kaybederse
03:30 - Baba Ocağı

Aynadaki Yabancı | Aynadaki Yabancı Cumartesi atv'de başlıyor

ATV YAYIN AKIŞI 

16:00 – Aşk ve Gözyaşı
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Aynadaki Yabancı
23:20 - Aynadaki Yabancı
02:00 - Aynadaki Yabancı
04:30 - Kardeşlerim

Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Ekim TV yayın akışı araştırılıyor - 7. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI 

16:00 - İtiraf Et
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – İtiraf Et
02:30 - Gazete Magazin
05:15 - Gençlik Rüzgarı

Ben Leman ne zaman yayınlacak, ilk bölüm hangi gün? Yayın tarihi değişti! | Türkiye Gazetesi

NOW YAYIN AKIŞI 

14:00 - Halef: Köklerin Çağrısı
16:30 - Sahtekarlar
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Ben Leman
23:30 - Efsane Futbol
01:30 - Sahtekarlar
03:45 - Ben Leman
06:00 - Karagül

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı tarih belli oldu!Rusya ve ABD'yi birleştirecek proje! 65 milyar dolarlık demiryolu tüneli
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1461 Trabzon FK-Aliağa maçı ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir? - Haberler1461 Trabzon FK-Aliağa maçı ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?Crystal Palace - Bournemouth maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerCrystal Palace - Bournemouth maçı saat kaçta ve hangi kanalda?Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? - HaberlerAdana Demirspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?Manchester City- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerManchester City- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Başakşehir-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler - HaberlerBaşakşehir-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'lerSon dakika Dilan Polat'a ne oldu, yaşıyor mu, intihar mı etti? İddialar gündeme damga vurdu - HaberlerSon dakika Dilan Polat'a ne oldu, yaşıyor mu, intihar mı etti? İddialar gündeme damga vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...