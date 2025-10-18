Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Ekim TV yayın akışı araştırılıyor
18 Ekim 2024 Cumartesi günü Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışında yer alan yapımlar merak konusu oldu. İşte bu akşam televizyonda yayınlanacak yapımlar...
18 Ekim Cumartesi akşamı ekranlarda hangi dizilerin ve programların olduğunu merak edilip araştırılıyor. 18 Ekim Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle bir araya geliyor.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR?
19 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20:00'da Kanal D'de Güller ve Günahlar, TRT 1'de Gönül Dağı, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star'da Adalet, ATV'de Aynadaki Yabancı, TV8'de MasterChef ve NOW TV'de Ben Leman ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 - Uzak Şehir
18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Güller ve Günahlar
22:45 - Güller ve Günahlar
01:45 - Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı
03:40 - Poyraz Karayel
05:30 - Müzik Arası
TRT1 YAYIN AKIŞI
17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
20:00 – Gönül Dağı
00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 - Yerli Dizi
05:10 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:45 - Kapanış
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 - Kızılcık Şerbeti
02:30 - Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
19:00 – Star Haber (canlı)
20:00 – Adalet
22:30 - Adalet
01:00 - Kral Kaybederse
03:30 - Baba Ocağı
ATV YAYIN AKIŞI
16:00 – Aşk ve Gözyaşı
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Aynadaki Yabancı
23:20 - Aynadaki Yabancı
02:00 - Aynadaki Yabancı
04:30 - Kardeşlerim
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 - İtiraf Et
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – İtiraf Et
02:30 - Gazete Magazin
05:15 - Gençlik Rüzgarı
NOW YAYIN AKIŞI
14:00 - Halef: Köklerin Çağrısı
16:30 - Sahtekarlar
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Ben Leman
23:30 - Efsane Futbol
01:30 - Sahtekarlar
03:45 - Ben Leman
06:00 - Karagül