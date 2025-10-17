Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
17 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var? Gözler TV yayın akışına çevrildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

17 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı belli oldu. Bu akşamki kanalların yayın akışlarına göre, birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Haftanın sonuna adım atılırken Cuma akşamları, Türk televizyonları en heyecan yapımları sunarak izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. 

Bu akşam birbirinden heyecanlı dizi ve filmlerin yeni bölümleri ekrana gelecek. İşte 17 Ekim TV yayın akışı...

17 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var? Gözler TV yayın akışına çevrildi - 1. Resim

17 EKİM BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20:00'da ATV'de Aşk ve Gözyaşı, Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve TV8'de MasterChef'in yeni bölümü ekrana gelecek.

Kızılcık Şerbeti, Show  TV’de 17 Ekim 2025 Cuma akşamı saat 20:00’de 108. bölümüyle izleyicilerle buluşurken Arka Sokaklar 723. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Aşk ve Gözyaşı | Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrol olduğu Aşk ve Gözyaşı dizisinin konusu ne?

17 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aşk ve Gözyaşı
00:20 Aynadaki Yabancı
03:00 Kardeşlerim

17 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var? Gözler TV yayın akışına çevrildi - 3. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Arka Sokaklar
00:15 Güller ve Günahlar
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Baht Oyunu

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ: Taşacak Bu Deniz konusu nedir? TRT 1 yeni dizisi Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? - Güncel Haberler

TRT 1 YAYIN AKIŞ

17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
03:10 Cennetin Çocukları

17 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var? Gözler TV yayın akışına çevrildi - 5. Resim

17 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Veliaht

02:45 Kızılcık Şerbeti

17 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var? Gözler TV yayın akışına çevrildi - 6. Resim

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

