17 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var? Gözler TV yayın akışına çevrildi
17 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı belli oldu. Bu akşamki kanalların yayın akışlarına göre, birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
Haftanın sonuna adım atılırken Cuma akşamları, Türk televizyonları en heyecan yapımları sunarak izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Bu akşam birbirinden heyecanlı dizi ve filmlerin yeni bölümleri ekrana gelecek. İşte 17 Ekim TV yayın akışı...
17 EKİM BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam 20:00'da ATV'de Aşk ve Gözyaşı, Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve TV8'de MasterChef'in yeni bölümü ekrana gelecek.
Kızılcık Şerbeti, Show TV’de 17 Ekim 2025 Cuma akşamı saat 20:00’de 108. bölümüyle izleyicilerle buluşurken Arka Sokaklar 723. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
17 EKİM ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aşk ve Gözyaşı
00:20 Aynadaki Yabancı
03:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Güller ve Günahlar
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Baht Oyunu
TRT 1 YAYIN AKIŞ
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
03:10 Cennetin Çocukları
17 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
02:45 Kızılcık Şerbeti
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz