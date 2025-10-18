Gönül Dağı nerede çekiliyor? Konusu ve çekim yerleri ile gündemde!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Anadolu'nun bozkır kültürü ve eşsiz tabiat manzaralarını ekranlara taşıyan dizi, 6. sezonunda da ilgiyle takip ediliyor. Peki, Gönül Dağı nerede çekiliyor? Dizi, konusu ve çekim yerleri ile gündemdeki yerini koruyor.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Cumartesi akşamları saat 20.00'de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Anadolu'nun bozkır kültürünü en ince ayrıntısına kadar ekranlara taşıyan dizi, seyircilere tabiat manzaraları eşliğinde adeta görsel bir şölen sunuyor.

Sivrihisar'ın kırsal bölgeleri, dizinin ana mekanı olan Gedelli köyünü canlandırmak için kullanılıyor. İlçedeki taş evler, dar sokaklar ve doğal güzellikler, dizinin görsel estetiğine güç katıyor.

Gönül Dağı dizisi, bu mekanların sunduğu atmosfer sayesinde bozkırda geçen bir Anadolu masalını seyirciye aktarıyor. Sivrihisar, aynı zamanda Nasreddin Hoca’nın memleketi olarak biliniyor.

GEDELLİ KÖYÜ GERÇEK Mİ?

Gönül Dağı dizisinde sıkça adından söz edilen Gedelli köyü, senaryoya göre Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köy olarak tasvir ediliyor. Fakat bu bilgi doğru değil. Çünkü çekimler Niğde’de değil, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yapılıyor.

Gedelli köyü dizinin kurgusal bir mekanı da olsa, Sivrihisar’ın kırsal alanları ve Hamamkarahisar köyü gibi bölgeler, bu köyü gerçekmiş gibi gösteriyor.