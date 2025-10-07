Gönül Dağı dizisinin oyuncuları kimler? 6. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020'de TRT 1'de yayın hayatına başlayan aile, komedi, aşk ve dram türlerini bir araya getiren popüler bir Türk televizyon dizisidir. İzleyiciler, dizinin oyuncu kadrosu merak ediliyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız ve Hacı Konuk gibi isimler Gönül Dağı'ının yeni sezonuna dahil oldu.

Gönül Dağı’nda Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil ve diğer birçok oyuncu rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Gönül Dağı, 6. sezonuyla her Cumartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

Müziklerini Engin Arslan, Mayki Murat Başaran ve Sunay Özgür’ün yaptığı dizi, yeni sezonda izleyicilere hem kahkaha hem de gözyaşı dolu anlar yaşatıyor.