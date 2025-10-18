Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihleri belli oldu mu?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihleri belli oldu mu?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihleri belli oldu mu?
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören öğrencilere yarı zamanlı iş imkanı sunan İŞKUR Gençlik Programı'nda kura çekimi için geri sayım başladı. Öğrencilerin bu program sayesinde iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlanması hedeflenirken, "İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihleri belli oldu mu?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

Üniversite öğrencilerinin hem okuyup hem de yarı zamanlı çalışmasına imkan tanıyan İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları merak ediliyor. Programa yapılan yoğun başvuruların ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Yarı zamanlı iş fırsatından faydalanmak isteyen öğrenciler, "İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihleri belli oldu mu?" sorularını araştırmaya devam ediyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor? 2026 yılı başvuru tarihleri gündemde - 1. Resim

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin ardından her üniversite kendi bünyesinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirecek. Kura çekiminde isimleri belirlenen öğrenciler, kontenjanlara göre programa dahil edilecek. Sürecin tamamen şeffaf ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih ise üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterecek. Her üniversite kendi takvimine göre kura tarihini ve sonuçların ilan edileceği günü resmi internet sayfaları üzerinden paylaşacak. Öğrencilerin bu süreci eğitim gördükleri üniversitenin duyuru panellerinden veya İŞKUR'un resmi kanallarından takip etmeleri gerekiyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından programa hak kazanan öğrenciler, belirlenen tarihlerde görevlerine başlayacak. Program kapsamında gençlerin hem mesleki tecrübe kazanması hem de iş dünyasına daha kolay uyum sağlaması hedefleniyor.

Kura sonuçları ve yerleştirme sürecine dair en güncel bilgiler, genclik.iskur.gov.tr adresi üzerinden ya da ALO 170 hattı aracılığıyla öğrenilebilecek.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor? 2026 yılı başvuru tarihleri gündemde - 2. Resim

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrenciler ayda 14 gün çalışarak 15.162 TL gelir elde edebiliyor.

Başvuruya uygun olanlar: Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

Başvuruya uygun olmayanlar: Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor? 2026 yılı başvuru tarihleri gündemde - 4. Resim

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

  1. Öğrenciler, genclik.iskur.gov.tr adresine girerek sisteme kayıt oluyor.
  2. Başvuru formu dolduruluyor ve gerekli bilgiler sisteme yükleniyor.
  3. Başvuru tamamlandığında formun PDF çıktısı sistemden alınabiliyor.
  4. Üniversiteler, öğrencilerin uygunluk durumunu kontrol ederek süreci onaylıyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor? 2026 yılı başvuru tarihleri gündemde - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

