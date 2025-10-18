Nuri Şahin, Galatasaray'ın zaafını söyledi: İyi takım ama...

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY İYİ TAKIM AMA ALAN VERİYOR"

Maçın ikinci devresinde Galatasaray'ın verdiği boş alanları değerlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Şahin, "İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçları cesur oynamazsan hiçbir şansın olmuyor. Sadece ikinci toplar ve uzun toplarla olmuyor. İkinci yarı değişikliklere gittik. Galatasaray iyi takım ama oynayınca alan veriyor. İkinci yarı bunu yaptık." dedi.

"YEDİĞİMİZ İKİNCİ GOL BUNUN ÖRNEĞİ"

Yedikleri ikinci golde konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını belirten Şahin, "Oyuncu performanslarına bakınca ilk yarıdan hiçbirimiz memnun değiliz. İkinci yarıda reaksiyon verdik ama bu tür maçlarda 45-50 dakika yetmiyor, 90 dakika konsantre olacaksın. Yediğimiz ikinci gol bunun örneği." diye konuştu.

"HAKEM KARARLARINA İTİRAZ ETMEYİN DEDİM"

Takımına hakeme itiraz etmemelerini söylediğini belirten Şahin, "Hakem kararlarına itiraz etmeyin dedim maçtan önce ama Torreira hemen kullandı ve golü buldular. Önümüzdeki maçlarda bu tür hataları yapmazsak puanların geleceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

"90 DAKİKA İYİ OYNAMAN LAZIM"

Aldığı galibiyetten dolayı Galatasaray'ı tebrik eden Şahin, "İlk yarı hiç olmayan bir oyun vardı. Maçın içine giremedik, ne toplu ne de topsuz istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı hem değişikliklerle hem ana plana sadık kalarak normalde 90 dakikaya yaymamız gereken oyunu 45 dakikada oynadık. İkinci yarı ortada geçti. Galatasaray gibi bir takımı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor. 90 dakika o oyunu göstermen lazım. Ne yazık ki sadece 45 dakika istediğimiz futbolu sahaya yansıttık. Neticesinde kaybettik." diye konuştu.