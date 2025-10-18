Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Leroy Sane'den takım arkadaşına övgü: Büyük oyuncu, benim için itici bir güç

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'da galibiyet gollerini atan Leroy Sane, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, RAMS Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalar yaptı. 

"MİLLİ ARADA İYİ ÇALIŞTIK"

İyi bir maç çıkardıklarını kaydeden Sane, "Çok iyi bir maç geçirdik, özellikle ilk yarıda. İkinci yarı başında biraz aksaklık yaşasak da maç genelinde iyi oynadık. Milli arada Okan Hoca'mızla birlikte iyi çalıştık ve bu maça da iyi hazırlandık. Taraftarımız bizim için itici güç oluyor. Her maçta onlarla birlikte daha iyi oynuyoruz. Onları her maça bekliyoruz" diye konuştu.

"BENİM İÇİN İTİCİ BİR GÜÇ"

İlkay Gündoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Leroy Sane, "İlkay büyük bir oyuncu. City'den, Almanya'dan beraber oynadığımız arkadaşım. Saha içinde ve dışında onunla birlikteyiz. Benim için itici bir güç. Bana hep destek oluyor. Galatasaray'da birlikte oynadığımız için çok mutluyum." dedi.

