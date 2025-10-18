Ekim alanı genişledi, üreticinin yüzü güldü! "Olmaz bu memlekette dediler, mükemmel sonuçlar aldım"

Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik desteğiyle 2021'de deneme amacıyla 500 dekarda üretimine başlanan çerezlik ayçiçeğinin ekim alanı bu yıl 5 bin 800 dekara ulaştı.

Çiftçiler, ilkbaharda ektikleri ve aylardır gece gündüz demeden bakımını yaptıkları ürünü hasat etmeye başladı. Boyu 2 metreyi bulan ayçiçeklerinin biçerdöverle hasat edilmesinin ardından çekirdekleri branda üzerinde kurutulmaya bırakılıyor.

Güneşin altında kurutulan çekirdekler, daha sonra çuvallara doldurulup araçlara yüklenerek bölgeye en yakın fabrikaların eleme tesislerine ulaştırılıyor.

"ÜRETİM ALANI 5 BİN 800 DEKARA ÇIKTI"

Merkeze bağlı Sakızlı köyünde hasada katılan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, çerezlik ayçiçeği ekim alanının son 4 yılda büyük ölçüde arttığını söyledi.

Kentte daha önce geleneksel tarımın yaygın yapıldığını ve çiftçilerin hububat dışında pek fazla ürün ekmediğini belirten Eldivan, DSİ tarafından yapılan gölet ve barajlarla birlikte çiftçilerin ürün yelpazesinin genişlediğini ifade etti.

Şeker pancarı, silajlık mısır, patates gibi endüstriyel ürünlerin çok fazla üretildiğini, son yıllarda ise çiftçilerin çerezlik ayçiçeğine yönelmeye başladığını dile getiren Eldivan, "Bayburt, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çerezlik ayçiçeği noktasında ciddi bir ihtiyacı karşılıyor. 4 yıl önce 500 dekarda ayçiçeği üretimi yaparken şu anda üretim alanı 5 bin 800 dekara çıktı" diye konuştu.

"OLMAZ BU MEMLEKETTE DEDİLER, MÜKEMMEL SONUÇLAR ALDIM"

Çiftçilerden Erdi Okumuş da üretime 2022'de başladığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle güzel sonuçlar aldığını söyledi.

Geçmiş yıllarda buğday, arpa, yonca gibi ürünler ektiğini belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Bunlara göre ayçiçeğinin daha verimli ve karlı olduğunu gördük. İlk başta, 'Yapamazsın, olmaz bu memlekette. Hava koşullarından dolayı çekirdek yetişmez' gibi birçok söze rağmen ben ekim kararı aldım. 100 dekarla başladığım ekimi bugün 500 dekara çıkardım ve mükemmel sonuçlar aldım. Dekarda 400 kilogram çekirdek alımına ulaşmış durumdayız. Bunu Bayburt genelinde bütün çiftçilerimize tavsiye ediyoruz."