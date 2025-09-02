Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çiftçiler merakla bekliyordu! Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2025-26 sezonu 'yağlık ayçiçeği ön alım fiyatı'nı ton başına 29 bin lira olarak belirledi.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, konuyla ilgili ülke genelinde ayçiçeği hasadının devam ettiğini söyledi. Geçen sezon ayçiçeği üreticisine ton başına 19 bin lira ödeme yaptıklarını hatırlatan Ünal Erarslan, "KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu olarak bu sezon ayçiçeği ön alım fiyatını, yüzde 53'lük bir artış ile ton başına 29 bin lira olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

REKOLTE KAYBI YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Bu yıl içerisinde ekim alanlarındaki artışa rağmen meydana gelen kuraklık nedeniyle bölge rekoltesinde verimin yüzde 50'yi aşan oranda düştüğünü söyleyen Ünal Erarslan, "KARADENİZBİRLİK olarak, mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine bir kez daha azami gayret gösterdik ve ayçiçeği ön alım fiyatımızı ona göre belirledik" dedi.

Genel Müdür Erarslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"YENİ ÜRÜN ÖN ALIM FİYATIMIZIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

"KARADENİZBİRLİK, üretici lehine piyasayı regüle etmeyi ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmayı sürdürecektir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyelinin istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde artırılması en büyük temennimiz ve beklentimizdir. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin artırılması, sulama imkanlarının çoğaltılması, teşvik edici uygulamaların devreye sokulması ile uygun finans şartlarıyla kredi imkanı sağlanması gerekmektedir. Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz"

