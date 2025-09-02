Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kiralık tarla uygulaması başladı! Nevşehir'de 100 bin hektar işlenmeyen alan var

Kiralık tarla uygulaması başladı! Nevşehir’de 100 bin hektar işlenmeyen alan var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kiralık tarla uygulaması başladı! Nevşehir'de 100 bin hektar işlenmeyen alan var
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarımsal üretimin artması için hayata geçirilen, üst üste iki yıl işlenmeyen atıl tarım arazilerin kiraya verilmesi uygulaması dün itibarıyla başladı. İlk resmî duyurular Kilis ve Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yayınlandı. Nevşehir’de yaklaşık 100 bin hektar alanın ekilmediği ortaya çıkarken, Kilis’te de merkez ilçede atıl araziler belirlendi.

Cemal Emre Kurt ANKARA- Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2025 yılı tespitine göre, il genelinde çok geniş tarım alanlarının atıl durumda olduğu görüldü. Merkezdeki 7 mahallede 86 bin 422 hektar, Ürgüp’te ise 7 bin 452 hektar atıl arazi komisyon tarafından belirlendi. Acıgöl, Avanos, Hacıbektaş ilçelerinde de birçok atıl arazi ortaya çıktı.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün duyurusunda ise merkez ilçede toplam 12,7 hektar tarım arazisinin iki yıl üst üste işlenmediği tespit edildi. İlçedeki 2 mahallede toplam 5 arazinin atıl durumda olduğu görülürken; bu arazilerin toplam boyutları Karamelik Mahallesi’nde 10,42 hektar, Küplüce Mahallesi’nde ise 2,30 hektar oldu. Duyurularda, askıya çıkarılan listelere vatandaşların itiraz hakkını il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gerçekleştirilebileceği belirtildi. Türkiye genelinde yürütülen uygulamanın önümüzdeki dönemde başka illerde de duyurularla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
