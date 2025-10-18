Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Aydın'da hasat başladı! 60-70 metrelik ağaçlara çıkıp günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Aydın'da hasat başladı! 60-70 metrelik ağaçlara çıkıp günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de kestane üretiminin en fazla yapıldığı il olan Aydın'da hasat başladı. Erkekler 60-70 metrelik ağaçlara çıkarak kestane silkelerken, kadınlarda yere düşen kestaneleri topluyor. Ağaca çıkmanın cesaret işi olduğunu belirten işçiler, günlük yevmiyenin ise 3,5 ila 5 bin TL arasında olduğunu söyledi.

Önemli kestane üretim merkezlerinden olan Aydın ve İzmir arasında kalan dağlarda havaların serinlemesi ile birlikte hasat telaşı başladı. Üreticiler Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan dağlarda şu günlerde adeta zamanla yarışıyor.

Yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan kestane ağaçlarına tırmanan erkekler tarafından hasadı yapılan kestaneler, kadınlar tarafından toplanıyor. Dökek alanı adı verilen bölgelerde olgunlaşması beklenen kestaneler daha sonra dikenlerinden ayıklanarak ihracata hazırlanıyor.

Aydın'da hasat başladı! 60-70 metrelik ağaçlara çıkıp günlük 5 bin TL kazanıyorlar - 1. Resim

ÜRETİCİ VERİMDEN MEMNUN 

Sezonun yeni başlaması sebebiyle daha piyasanın oluşmadığını söyleyen kestane üreticisi Ömer Öztürk, rekoltenin şu anda güzel olduğunu ifade ederek; "Sezon şu anda güzel. Sıcaklardan dolayı sezon 3-5 gün gecikti ama rekolte bu sene iyi gözüküyor. Memnunuz işimizden. Memnun olmasak yapar mıyız zaten" dedi.

Aydın'da hasat başladı! 60-70 metrelik ağaçlara çıkıp günlük 5 bin TL kazanıyorlar - 2. Resim

"FİYATLAR HENÜZ BELLİ DEĞİL" 

Bu sezon kestane fiyatlarından beklentilerinin iyi olduğunu ifade eden kestane üreticisi Sedat Özdemir ise "Hasadın artık vakti geldi. Geçen yıl da bu zamanlarda başlamıştık. Durumlar, Allah'a şükür iyi. Yağmurlarla birlikte iyileşti yani daha önce kötü durumdaydı. Ama yağmurdan sonra daha güzel oldular. Allah yedirmeyi nasip etsin. Döküntü kestanelerde şu an 100 ile 150 TL arasında oynadığı söyleniyor ama fiyatlar daha belli değil. Bu sezon beklentimiz iyi" dedi.

Geçen yıl 130 TL civarında olan fiyatların bu yıl daha belli olmadığını ifade eden Ayşe Özdemir de; "Fiyatları bilmiyoruz ki daha satmadık. Anca belli olur. Artık nasibimizde ne varsa o olur. Nasip" dedi.

Aydın'da hasat başladı! 60-70 metrelik ağaçlara çıkıp günlük 5 bin TL kazanıyorlar - 3. Resim

YEVMİYELER 3,5 İLE 5 BİN TL ARASINDA 

Kestane üreticilerinin en büyük sorununun çalışacak işçi bulamamak olduğunu ifade eden Naciye Kavas; "Kestane topluyoruz. Zor bir iş tabi. Ellerimize batıyor. Ama işçi bulmak çok zor. En büyük sorun o. Arıyoruz ama bulamıyoruz. Yevmiye de çok pahalı. Kestaneleri satsak yevmiyeyi ödeyemeyeceğiz. Ama yine de işçi bulamıyoruz. Hasat 20 gün civarı sürüyor" şeklinde konuştu.

Aydın'da hasat başladı! 60-70 metrelik ağaçlara çıkıp günlük 5 bin TL kazanıyorlar - 4. Resim

Koçak Mahallesi'nden gelen kestane işçilerinden Atıf Ak ise ağaçlara çıkmanın cesaret işi olduğunu vurgulayarak "Kestane silkiyoruz. Tabiki zor bir iş. Şartlara göre, ağacın durumuna göre zor. Herkes yapamaz yani. Cesaret işi. Ağaçlar yüksek. Risk var. Yevmiyeler bu sene 3,5 ile 5 bin TL arası diyorlar ama ağaç durumuna göre de fiyatlar değişiyor" dedi.

Aydın'da hasat başladı! 60-70 metrelik ağaçlara çıkıp günlük 5 bin TL kazanıyorlar - 5. Resim

 

