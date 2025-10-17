Aydın'da tepki çeken manzara! Ücretli yemek almayan öğrenciler sokağa çıkartıldı

Tepki çeken olay Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir ortaokulda yaşandı. İddiaya göre, okul yemekhanesinde çıkan ücretli yemekten faydalanamayan ve sınıflarda da yemek yiyemeyen öğrenciler, okul bahçesi ve çevresindeki sokaklarda yerlere oturarak beslenme ihtiyaçlarını gideriyorlar.

Sağlıksız bir ortamda sokaktaki heykel ve duvar başlarında yemeklerini yemek zorunda kalan öğrenciler ve veliler bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi.

NE YEMEKHANEDE OTURMAYA İZİN VAR NE SINIFTA

Sokak başlarında yemek yiyen öğrenciler de "Evden getirdiğimiz yemeklerimizi yemekhanede yiyemiyoruz. Sınıflarda oturmaya bile izin vermiyorlar, yemekhaneye almıyorlar. Sadece oradan yemek alanları içeriye alıyorlar. Yağmur yağdığı zaman sadece sınıflara alıyorlar bizi. Diğer zamanlarda yemeklerimizi dışarıda yemek zorunda kalıyoruz" dediler.

Öğrenci velileri ise güneşli günlerde bir şekilde idare ettiklerini ancak yağmurlu ve soğuk günlerde ne olacağını düşündüklerini ifade ederek herkesin okuldan yemek alabilecek maddi durumunun olmadığını ve bir çözüm bulunmasını istedi.

Ayrıca öğle arası dışarıda yemek zorunda kalan çocukların, güvenlik açısından da sorun oluşturduğuna dikkat çeken veliler, evden yemeklerini getiren öğrencilerin yemeklerini yemekhanede veya sınıflarda yiyebilmesi gerektiğini belirtti.