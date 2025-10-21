Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İklim değişti, tehlike yayıldı! Tarımı vuran böcek Sivas'ta görüldü

İklim değişti, tehlike yayıldı! Tarımı vuran böcek Sivas’ta görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İklim değişti, tehlike yayıldı! Tarımı vuran böcek Sivas’ta görüldü
İklim Değişikliği, Sivas, Tarım, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küresel iklim değişikliğiyle yayılım alanını genişleten tarım zararlısı kahverengi kokarca, Sivas’ta da görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, böceğe karşı izleme çalışması başlattı, vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi.

Son yıllarda Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde hızla yayılan ve tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) Sivas’ta da görüldü. 

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle ülke genelinde yayılım alanını genişleten zararlı böceğin şehirde görüldüğü iddiaları üzerine Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada izleme çalışması yaptı.

İklim değişti, tehlike yayıldı! Tarımı vuran böcek Sivas’ta görüldü - 1. Resim

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise "İlimiz genelinde kahverengi kokarca zararlısına yönelik izleme çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Zararlı ile karşılaştığını düşünen vatandaşlarımızın en yakın İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmaları rica olunur" ifadelerine yer verildi.

İklim değişti, tehlike yayıldı! Tarımı vuran böcek Sivas’ta görüldü - 2. Resim

KAHVERENGİ KOKARCA NEDEN ZARARLI?

Kahverengi kokarca (Halyomorpha halys), özellikle tarım açısından oldukça zararlı bir türdür. 

•  Başta meyve ve sebzeler olmak üzere 300'den fazla bitki türüyle beslenir.
•  Elma, armut, fındık, mısır, domates, biber, fasulye, üzüm gibi ürünlerde ciddi verim kayıplarına yol açar.
•  Meyvelerin kabuğunu delerek iç dokusunu bozar; bu da hem görüntü hem de kalite kaybı oluşturur. 
•  Uçabilen ve dayanıklı bir türdür.
•  Çok hızlı üreyebilir; bir dişi sezonda 200'den fazla yumurta bırakabilir.
•  Kimyasal ilaçlara karşı kısmen dirençlidir.

İklim değişti, tehlike yayıldı! Tarımı vuran böcek Sivas’ta görüldü - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
