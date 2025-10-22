Altın yatırımcısı şimdi ne yapacak? Son 5 yılın en sert düşüşü! 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında soluksuz yükselişin ardından son 2 işlem gününde kâr satışları öne çıkıyor. Cuma ve pazartesi işlemlerinde 4.381 dolar ile “iki tepe” yapan ons altın, dünkü işlemlerde %-5,29 gibi oldukça sert bir düşüşle 4.125 dolardan kapanış yaptı.

Ons fiyatı bugünkü işlemlerde de “ikili tepe” formasyonunun taban noktasına da yakınlaşan 4.004 dolar seviyesine kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımları ile yönünü yeniden yukarı çeviren ons fiyatı, TSİ 06:00 itibarıyla 4.110 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

İlgili Haber Altında kâr satışları hız kazandı! Uzmanlardan alım fırsatı uyarısı

“KÂR SATIŞLARI KAÇINILMAZDI!”

Ons fiyatında en son 11 Ağustos 2020 tarihinde %-5,70 oranında gerileme yaşanmıştı. Dünkü sert düşüş, son 5 yılın da “en hızlı değer kaybı” olarak kayıtlara geçti.

Analistler, “Sarı metal, Ekim 2023'ten bu yana %-10 ve üzerinde gerçek bir düzeltme yaşamadan yaklaşık 2.000 dolar yükseldi. Anlamlı bir konsolidasyon olmadan böyle uzun süreli bir yükselişin sonunda keskin bir geri dönüş bekleniyordu. Deneyimli yatırımcılar için altındaki düzeltme sürpriz değil. Şimdi altında adil değer yeniden değerlendirilirken, psikolojik 4 bin dolar seviyesi kritik hale geldi” diye konuşuyor.

ALTIN NEDEN GERİLEDİ?

Ons fiyatının “aşırı alım” bölgesinde seyretmesi kâr satışları için ana gerekçe olarak öne sürülürken; cuma günü 98,00 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksinin dün ve bugün 100,00 seviyesine doğru hareketlenmesi, altın fiyatlarını baskıladı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, gelecek hafta bir araya gelmesi planlanıyor. BU görüşmede gümrük vergileri anlaşmazlıklarının masaya yatırılması ve “gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi” hedefleniyor. Bu beklentiler de piyasada güvenli liman talebini düşürdü.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, dolar endeksinin 100 seviyesini aşması ve üzerine yerleşmesi, ABD’de hükümetin açılması ve ticaret savaşlarında yumuşama halinde altın fiyatlarının da baskı altında kalmaya devam edebileceğini aktararak, “FED’den faiz indirimi beklentileri de altında bir süredir fiyatlanıyor. Kısa vadede öncelikle 4 bin dolar desteğinin üzerinde kalıcılık sağlanmalı. Uzun vadeli görünümde ise yükseliş trendi devam ediyor” diye konuşuyor.

22 EKİM 2025 GRAM ALTIN

İç piyasada da gram fiyatında onstaki sert hareketlere paralel olarak geri çekilmeler yaşanıyor. Pazartesi günü 5.879 TL’den kapanış yapan spot gram fiyatı dün 5.526 TL’ye geriledi.

22 Ekim 2025 gram altın fiyatı ise 5.545 TL’den güne başlıyor. Bugünkü işlemlerde gram fiyatında en düşük 5.448 TL seviyesi test edildi.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde gram satış fiyatı 6.050 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.875 TL’den gerçekleşiyor.