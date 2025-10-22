Vodafone Türkiye CEO’su Aksoy: 5G’ye uyum için taksit sınırı kalksın

ÖNDER ÇELİK - Vodafone, BTK tarafından gerçekleştirilen 5G ihalesinde verdiği 627 milyon dolarla, bu yıl Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attı. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 5G ihalesini Türkiye’nin dijital tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini belirterek “Yetkilendirme ihalesinin esas kazananı tüm Türkiye oldu. İhalede ödediğimiz tutarla 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık. Türkiye’ye bugüne kadar 14 milyar dolar yatırım yaptık” dedi. İhalede güçlü bir 5G şebekesi için ihtiyaç duydukları frekansları aldıklarını belirten Aksoy, “Dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 MHz bandının eşit olarak dağıtıldığını görmek bizi memnun etti. Diğer tahsis edilen 3.5 GHz bandının yüzde 71’i ihale şartnamesiyle eşit olarak dağıtılmıştı. Hedeflediğimiz pozisyona ulaştığımızı söyleyebilirim. 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il ve 922 ilçeyi 5G ile buluşturacağız. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone’un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak” diye konuştu.

5 KITADA 5G DENEYİMİ VAR

Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip Türkiye’deki tek operatör olarak bu teknolojiye dünden hazır olduklarının altını çizen Aksoy, 5G’ye geçişi kolaylaştırmak için cihaz tarafında da yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: Marka iş birliklerimiz sayesinde 5G uyumlu cihazlarda özel kampanyalar ve indirimler sunuyoruz. Üreticilerle yakın iş birliği yapıyoruz. Türkiye’de 12 taksitle portföyünde ilk 5G’li cihazı satan operatör olduk. 5G uyumlu cihaz kullanımını artırmak için müşterilerimize hem fiyat hem erişilebilirlik açısından avantajlar sunmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili düzenleyici kurumlardan bir talebimiz var. Türkiye’de 20 bin TL’nin üzerindeki cihazlar en fazla 3 taksitle satılabiliyor. Ancak çok büyük yatırım yapacağımız 5G’nin vatandaşa ulaşabilmesi için cihaz sayısının artması gerekiyor. Burada 5G uyumlu cihazlar için taksit sınırlamasının kaldırılmasını talep ediyoruz. 5 gün boyunca mobil internetten 5G’li cihaz indirimlerine bir hediye verdiğimiz bir kampanyayı hayata geçirdik. Yaklaşık 3 milyon müşterimize 300 milyon TL fayda sağladık. Yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Tüm Türkiye 5G’ye hazır olsun diye, Vodafone FLEX ile müşterilerimize Vodafone’da kaldığı yıla göre seçili 5G uyumlu cihazlarda 5 bin TL’ye varan indirim sunuyoruz.

TEST MERKEZ İSPANYA'DAN İSTANBUL'A TAŞINDI

Vodafone Grubu’nun test ve inovasyon ortamını İspanya’dan İstanbul’a taşıdığını ifade eden Engin Aksoy, şöyle konuştu: Türkiye, Vodafone Grubu çerçevesinde 6G’ye giden yolda global ölçekte stratejik bir merkez hâline gelecek. Proje kapsamında İstanbul’da bir açık alan test ortamı kuruldu. Burada yeni nesil mobil şebekede Open RAN, Massive MIMO, RedCap ve Ambient IoT gibi birçok yeni teknoloji ve özelliğin test edildiği ve referans alındığı bir ortam sunulacak. Kapsamda hem yerli hem de uluslararası mobil tedarikçi firmalarımız olacak. 5G’de ve 6G’ye giden yolda da yenilikçi çözümlerimizi buradan tanıtacağız ve tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Tedarikçiler bu çözümleri Vodafone Türkiye’nin test şebekesinde hayata geçirecek. BESTT ile Türkiye’yi hem yerel pazar hem de Vodafone Grubu’nun tüm pazarları için mobil şebekede bir inovasyon üssü konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Bu gelişme, Türkiye’nin global teknolojik ekosistemde söz sahibi olmasına katkı sağlayacak.