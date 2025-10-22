Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haftanın sanat ajandası | 'Görünmeyen Anıtlar'

Eren İnönü’nün şehirlerin bacalarını kadrajına aldığı fotoğraflarından meydana gelen “Görünmeyen Anıtlar” sergisi 1 Kasım’a kadar Galeri Işık Teşvikiye’de görülebiliyor. Sergide entsantanelerle “Her şey yıkılırken, neden bacalar ayakta kalıyor?” sorusuna cevap aranıyor.

MURAT ÖZTEKİN - ENKA Sanat, yeni sezonu 4 Kasım akşamı piyanist Burçin Büke’nin “Klasikten Caza: Bir Müzikal Yolculuk” adlı projesinin prömiyeriyle açacak.

SICPA Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilen “Arkeoloji Öğrencileri Keşif Desteği Programı”na başvurular başladı. Programa katılmak isteyen öğrenciler, arkeolojiye olan ilgilerini anlatan kısa bir biyografi ile tecrübelerini içeren belgeleri, 14 Kasım tarihine kadar “info@sicpa.com.tr” adresine ulaştırabilecekler.

