Haftanın sanat ajandası | 'Görünmeyen Anıtlar'

MURAT ÖZTEKİN - ENKA Sanat, yeni sezonu 4 Kasım akşamı piyanist Burçin Büke’nin “Klasikten Caza: Bir Müzikal Yolculuk” adlı projesinin prömiyeriyle açacak.

SICPA Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilen “Arkeoloji Öğrencileri Keşif Desteği Programı”na başvurular başladı. Programa katılmak isteyen öğrenciler, arkeolojiye olan ilgilerini anlatan kısa bir biyografi ile tecrübelerini içeren belgeleri, 14 Kasım tarihine kadar “info@sicpa.com.tr” adresine ulaştırabilecekler.