Kilis'te, Suriye sınırındaki Oylum Höyük'te kazılarda yeni Hitit belgeleri ortaya çıktı
Kilis’teki Oylum Höyük kazılarında, MÖ 13. yüzyıla ait Hitit çivi yazılı tabletler ve mühürler bulundu. Uzmanlar, bölgenin o dönemde önemli bir yönetim merkezi olduğunu belirtiyor.
Suriye sınırının sıfır noktasındaki Oylum Höyük’te yürütülen kazı çalışmalarında, Hitit çivi yazısıyla yazılmış yeni belgeler gün yüzüne çıkarıldı.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, gazetecilere, bu yılki kazılarda önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi.
Engin, şunları kaydetti:
“Oylum Höyük, zamanında önemli bir yönetim merkeziydi. Buna dair bulguları daha önceki yıllarda tespit etmiştik. Bu yılki kazılarımızda, Hitit dönemine ve MÖ 13. yüzyıla tarihlenen anıtsal bir yapıya ulaştık. Bu yapının Hititli bir yöneticiye ait olduğunu değerlendiriyoruz ve önemli bir kısmını açığa çıkardık. Bu tabakada iki Hitit tableti ve çok sayıda Hitit yöneticisine ait mühür baskısı ele geçti.”
