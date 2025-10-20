Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Louvre Müzesi’nde güpegündüz soygun! Hırsızlar mücevherleri çaldı

Louvre Müzesi’nde güpegündüz soygun! Hırsızlar mücevherleri çaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Louvre Müzesi’nde güpegündüz soygun! Hırsızlar mücevherleri çaldı
Louvre Müzesi, Soygun, Fransa, Paris, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris’teki meşhur Louvre Müzesi dün tarihe geçecek bir soygun hadisesine sahne oldu. Senede 9 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği Louvre’a güpegündüz giren hırsızlar, kıymetli mücevherleri çaldıktan sonra kaçtı. Polis kaynakları, hırsızların hedefledikleri odaya ulaşmak için mal asansörünü kullandıklarını söyledi. Suçluların kaçarken düşürdüğü mücevherlerden biri, müzenin yakınında bulundu.

MURAT ÖZTEKİN - Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise üç dört hırsızın katıldığı soygunun 7 dakika sürdüğünü açıkladı. Müzenin Apollon Galerisi’nde yapılan soygunda çalınan eserlerin tam listesi henüz ortaya çıkmazken, bazı Fransız medya organları Napolyon Bonaparte ve eşine ait mücevherlerin de aralarında olduğu 9 eserin kaybolduğunu iddia etti. Müze dün ziyarete kapatılırken hadiseye dair soruşturma başlatıldı. Hırsızların bulunması için çalışmalar da devam ediyor.

Louvre Müzesi’nde güpegündüz soygun! Hırsızlar mücevherleri çaldı - 1. Resim

MONA LİSA DA ÇALINMIŞTI

Koleksiyonunda 500 binden fazla eser yer alan ve 35 bini sergilenen Louvre Müzesi’nin mazisinde de çeşitli soygun hadiseleri yaşanmıştı. 1911’de “Mona Lisa” tablosu, müzenin eski bir çalışanı tarafından çalınmış, Vincenzo Peruggia adlı adam müzenin içinde saklanıp tabloyu paltosuna gizleyerek kaçırmıştı. Fakat tablo iki sene sonra İtalya’da bulunmuştu. 1983’te ise Louvre’dan iki Rönesans zırh parçası çalınmıştı. Ancak eserler kırk yıl sonra bulunabilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Arda Güler oyuna girdi, maçın kaderini değiştirdi: Real, 9 kişilik rakibini tek golle geçtiKaragümrüklü oyuncudan alkışlanacak hareket: "İsmail Yüksek'in hayatını kurtardı"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aççana Höyük’te keşif: 3.500 yıllık tablette mobilya siparişi! - Kültür - SanatAççana Höyük’te keşif: 3.500 yıllık tablette mobilya siparişi!Kazı başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay anlattı: Zeugma’da Mithras sırları aydınlanacak - Kültür - SanatKazı başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay anlattı: Zeugma’da Mithras sırları aydınlanacakUrfa’da şaşırtan keşif: 5. yüzyıldan mesaj taşıyan mozaik bulundu! - Kültür - Sanat5. yüzyıldan mesaj taşıyan mozaik bulundu!Sahaf yönetmeliği sil baştan! El yazmalarına 'tescil' mecburiyeti iptal edildi - Kültür - SanatSahaf yönetmeliği sil baştan!Dünyada sadece 52 tane var! Türkiye'den 4 köye gururlandıran ödül - Kültür - SanatTürkiye'den 4 köye gururlandıran ödül!Tolstoy'un yiğeni Kont Nikolay Yedikule'ye geldi: Osmanlı'dan çok öğreneceklerimiz var! - Kültür - SanatTolstoy'un yiğeni Kont Nikolay Yedikule'ye geldi: Osmanlı'dan çok öğreneceklerimiz var!
Sonraki Haber Yükleniyor...