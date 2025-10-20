Louvre Müzesi’nde güpegündüz soygun! Hırsızlar mücevherleri çaldı

MURAT ÖZTEKİN - Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise üç dört hırsızın katıldığı soygunun 7 dakika sürdüğünü açıkladı. Müzenin Apollon Galerisi’nde yapılan soygunda çalınan eserlerin tam listesi henüz ortaya çıkmazken, bazı Fransız medya organları Napolyon Bonaparte ve eşine ait mücevherlerin de aralarında olduğu 9 eserin kaybolduğunu iddia etti. Müze dün ziyarete kapatılırken hadiseye dair soruşturma başlatıldı. Hırsızların bulunması için çalışmalar da devam ediyor.

MONA LİSA DA ÇALINMIŞTI Koleksiyonunda 500 binden fazla eser yer alan ve 35 bini sergilenen Louvre Müzesi'nin mazisinde de çeşitli soygun hadiseleri yaşanmıştı. 1911'de "Mona Lisa" tablosu, müzenin eski bir çalışanı tarafından çalınmış, Vincenzo Peruggia adlı adam müzenin içinde saklanıp tabloyu paltosuna gizleyerek kaçırmıştı. Fakat tablo iki sene sonra İtalya'da bulunmuştu. 1983'te ise Louvre'dan iki Rönesans zırh parçası çalınmıştı. Ancak eserler kırk yıl sonra bulunabilmişti.