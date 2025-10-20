Louvre Müzesi’nde güpegündüz soygun! Hırsızlar mücevherleri çaldı
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fransa’nın başkenti Paris’teki meşhur Louvre Müzesi dün tarihe geçecek bir soygun hadisesine sahne oldu. Senede 9 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği Louvre’a güpegündüz giren hırsızlar, kıymetli mücevherleri çaldıktan sonra kaçtı. Polis kaynakları, hırsızların hedefledikleri odaya ulaşmak için mal asansörünü kullandıklarını söyledi. Suçluların kaçarken düşürdüğü mücevherlerden biri, müzenin yakınında bulundu.
MURAT ÖZTEKİN - Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise üç dört hırsızın katıldığı soygunun 7 dakika sürdüğünü açıkladı. Müzenin Apollon Galerisi’nde yapılan soygunda çalınan eserlerin tam listesi henüz ortaya çıkmazken, bazı Fransız medya organları Napolyon Bonaparte ve eşine ait mücevherlerin de aralarında olduğu 9 eserin kaybolduğunu iddia etti. Müze dün ziyarete kapatılırken hadiseye dair soruşturma başlatıldı. Hırsızların bulunması için çalışmalar da devam ediyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe