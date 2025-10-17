Tolstoy'un yiğeni Kont Nikolay Yedikule'ye geldi: Osmanlı'dan çok öğreneceklerimiz var!

Rus edebiyatı denilince ilk akla gelen isimlerden olan Lev Tolstoy'un yeğeni Kont Nikolay Tolstoy İstanbul'a geldi.

Osmanlı döneminde İstanbul'da olan dedesi Peter Andreyeviç Tolstoy'un izini takip eden Tolstoy, onun tutulduğu Yedikule Zindanları'nı eşiyle birlikte ziyaret etti.

İlk defa Türkiye'ye gelen Tolstoy'a Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, eşlik ederek Yedikule Hisarı'nın tarihi hakkında bilgi verdi.

Tolstoy, dedesinin de Osmanlı zamanında büyükelçi görevinde bulunduğunu ve Yedikule Zindanları'nda tutulduğunu, aile armalarında Yedikule'nin yer aldığını, merak ederek özellikle görmek istediğini belirtti.

"TÜRKLERLE HER ZAMAN HARP ETTİK, BİR DAHA İSTEMEYİZ"

Zindanlarda yapılan restorasyonu beğendiğini belirten Kont Nikolay Tolstoy basına şu açıklamayı yaptı:

"Peter Tolstoy, Osmanlı'ya buraya İlk Rus büyükelçi olarak atanmış. Savaş başlayınca Osmanlı, dedemizi iki sene burada tutmuş. Osmanlı'ya çok büyük saygım var. Peter, buradan mektuplar yazdı. O mektuplar Moskova'daki arşivde. O mektupları buradan nasıl kaçırdığını anlamadım. Zamanına göre dünyanın en büyük hapishanelerinden biridir. Onun ruhunun burada olduğunu hissediyorum. 1878'de diğer büyük dedem Osmanlı'ya karşı savaşmıştı. Lev Tolstoy, Rus Ordusu'ndaydı. Türklerle her zaman harp ettik. Bir daha Türklerle harp etmek istemeyiz. Türkler çok müşfik insanlardır.

"OSMANLI'DAN ÇOK ÖĞRENECEKLERİMİZ VAR"

"Ben tarihçiyim, tarih kitaplarımda var. Efes ve Truva'yı görmek istiyorum. Burası çok güzel restore edilmiş. Bu duvarlar Hun İmparatorluğunu durduran duvarlardır. Buranın her yerinden tarih kokuyor. Burası çok muazzam bir ülke. Osmanlı'dan çok öğreneceklerimiz var. Fatih Belediyesi'nin kütüphanesini gezip, gördüm. İngiltere'de böyle bir kütüphane yok. Fatih Belediyesi çok güzel bir çalışma yapmış. Ben döndüğümde bunları kendi kütüphaneme yazacağım" dedi.

"PEYGAMBERE YAZILARI, METHİYELERİ VAR"

Konuşmasına devam eden Tolstoy geleneklere vurgu yaparak, "Dedem Ortodoks Kilisesi'nden ayrılmıştı, Hristiyanlıkta kalmıştı. Ama Peygambere yazıları var, methiyeleri var. Peygamber Efendimize çok büyük saygısı var, onunla ilgili yazıları var. Allah her iki dinle mesaj yollamış. Çok kuvvetli, inançlı bir insanım. Geleneklerimizi korumamız gerekli. Kur'an-ı Kerim'i korumamız gerekiyor, İncil'i korumamız gerekiyor. Birbirimize karşı saygılı olmamız lazım. Hristiyanlar, İslam'a karşı saygılılardır" şeklinde konuştu.

"YEDİKULE HİSARI'NA BİNLERCE İNSAN KATILIM SAĞLIYOR"

Ziyaretle ilgili Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Nikolai Tolstoy, İngiltere'de yaşıyor, ilk defa Türkiye'ye geliyor. Buraya gelmeden öncede konuştuk. Elinde bilgi, belgede var. Kendisi de tarihçi ve yazar olduğu için burayla ilgili ciddi bilgileri de var. İstanbul'un, Türkiye'nin Osmanlı'dan tevarüs eden geleneğimiz, tuttuğumuz insandan bahsediyoruz. Ama bugün burada bu topraklarda karşılıyoruz. Dostlukla karşılıyoruz, onlarda bunu biliyorlar. Kültürümüzle ilgili görüşleri de var. Dolayısıyla bizde Yedikule Hisarı'nı onardık. Yedikule Hisarı'na yurt içinden yurt dışından kültürel, sanatsal faaliyetler, turistik faaliyetlerle beraber binlerce, on binlerce insan katılım sağlıyor. Biz de misafirlerimizi burada ağırlıyoruz" diye konuştu.