Haftanın sanat ajandası | “Zamansız İzler”
Rami Kütüphanesi, Türk çini sanatının eşsiz örneklerinden ilamla üretilen eserleri “Zamansız İzler” sergisinde sanatseverlerle buluşturuyor.
MURAT ÖZTEKİN - İş Sanat’ın 4 Kasım’daki 26. sezon açılış konserinde, Pablo Ferrández ile şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası bir araya geliyor.
“İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri”, 17 Ekim akşamı Shostakovich’in 50. ölüm yıl dönümü anısına AKM’de yapılacak konserle devam ediyor.
