Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Haftanın sanat ajandası | “Zamansız İzler”

Haftanın sanat ajandası | “Zamansız İzler”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haftanın sanat ajandası | “Zamansız İzler”
Sanat, Konser, İstanbul, Tekfen, Orkestra, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rami Kütüphanesi, Türk çini sanatının eşsiz örneklerinden ilamla üretilen eserleri “Zamansız İzler” sergisinde sanatseverlerle buluşturuyor.

MURAT ÖZTEKİN - İş Sanat’ın 4 Kasım’daki 26. sezon açılış konserinde, Pablo Ferrández ile şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası bir araya geliyor.

“İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri”, 17 Ekim akşamı Shostakovich’in 50. ölüm yıl dönümü anısına AKM’de yapılacak konserle devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Lider İspanya, Bulgaristan'ı gole boğduMerih Demiral memleketinde duble yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarihî değirmende enteresan keşif! Temizlik yaparken 1.500 yıllık mozaik buldular - Kültür - SanatTarihî değirmende enteresan keşif! Temizlik yaparken 1.500 yıllık mozaik buldularİki sultanın yadigârı! Hidayet Camii restore ediliyor - Kültür - Sanatİki sultanın yadigârı! Hidayet Camii restore ediliyorEurovision tartışması! İsrail’in durumu aralık ayına kaldı - Kültür - SanatEurovision tartışması! İsrail’in durumu aralık ayına kaldıTürk yapımlarına Cannes’da tanıtım! 28 firma katılıyor - Kültür - SanatTürk yapımlarına Cannes’da tanıtım! 28 firma katılıyorİmparatoriçenin elmas yumurtası! 27 milyon dolara müzayedeye çıkıyor - Kültür - Sanatİmparatoriçenin elmas yumurtası! 27 milyon dolara müzayedeye çıkıyorHerkesin görmek isteyip gidemediği tarihi yapı: Burkina Faso Ulu Cami - Kültür - SanatHerkesin görmek isteyip gidemediği cami
Sonraki Haber Yükleniyor...