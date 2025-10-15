Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Tarihî değirmende enteresan keşif! Temizlik yaparken 1.500 yıllık mozaik buldular

Tarihî değirmende enteresan keşif! Temizlik yaparken 1.500 yıllık mozaik buldular

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tarihî değirmende enteresan keşif! Temizlik yaparken 1.500 yıllık mozaik buldular
Mozaik, Mardin, Midyat, Değirmen, Arkeoloji, Turizm, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mardin’in Midyat ilçesindeki bir buçuk asırlık değirmeni turistik mekân yapmak isteyen Reşit Coşkun ve diğer mülkiyet sahipleri, temizliğe başladılar. Ancak atıl hâlde olan yerde yapılan temizlik esnasında kendilerini çok şaşırtan bir şeyle karşılaştılar: binanın tabanında tarihî mozaikler vardı! Durumu Mardin Müze Müdürlüğüne bildirmelerinin ardından inceleme yapıldı ve alanın tescili için çalışmalar başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Mardin Müze Müdürü İdris Akgül başkanlığında yürütülen kurtarma kazısında, değirmenin iç bölümündeki iki alanda farklı renkte 1.500 senelik mozaik taban döşemelerinin olduğu tespit edildi. Roma devrine ait olduğu düşünülen döşemelerde, farklı geometrik şekillerin yanı sıra dalga, düğüm, haç ve sonsuzluk motifi ile “Tittos Domestikos” yazılı kitabeye ulaşıldı.

TURİZME AÇILACAK

Mardin Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Akgül, 40 metrekareye yakın bir mozaik ortaya çıkardıklarını kaydederek eserdeki kitabede geçen ‘Tittos’un özel bir isim olduğunu, ‘Domestikos’un ise askerî veya dinî ünvan olduğunu ifade etti.

Mülkiyet sahiplerinden Reşit Coşkun ise alanı turizme kazandırmak istediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İki sultanın yadigârı! Hidayet Camii restore ediliyorLider İspanya, Bulgaristan'ı gole boğdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İki sultanın yadigârı! Hidayet Camii restore ediliyor - Kültür - Sanatİki sultanın yadigârı! Hidayet Camii restore ediliyorEurovision tartışması! İsrail’in durumu aralık ayına kaldı - Kültür - SanatEurovision tartışması! İsrail’in durumu aralık ayına kaldıTürk yapımlarına Cannes’da tanıtım! 28 firma katılıyor - Kültür - SanatTürk yapımlarına Cannes’da tanıtım! 28 firma katılıyorİmparatoriçenin elmas yumurtası! 27 milyon dolara müzayedeye çıkıyor - Kültür - Sanatİmparatoriçenin elmas yumurtası! 27 milyon dolara müzayedeye çıkıyorHerkesin görmek isteyip gidemediği tarihi yapı: Burkina Faso Ulu Cami - Kültür - SanatHerkesin görmek isteyip gidemediği camiDeğirmen temizliğinde 1500 yıllık mozaik buldu! Mardin'de heyecanlandıran keşif harekete geçirdi - Kültür - SanatDeğirmen taşının altından 1500 yıllık mozaik çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...