Tarihî değirmende enteresan keşif! Temizlik yaparken 1.500 yıllık mozaik buldular
Güncelleme:
Mardin’in Midyat ilçesindeki bir buçuk asırlık değirmeni turistik mekân yapmak isteyen Reşit Coşkun ve diğer mülkiyet sahipleri, temizliğe başladılar. Ancak atıl hâlde olan yerde yapılan temizlik esnasında kendilerini çok şaşırtan bir şeyle karşılaştılar: binanın tabanında tarihî mozaikler vardı! Durumu Mardin Müze Müdürlüğüne bildirmelerinin ardından inceleme yapıldı ve alanın tescili için çalışmalar başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Mardin Müze Müdürü İdris Akgül başkanlığında yürütülen kurtarma kazısında, değirmenin iç bölümündeki iki alanda farklı renkte 1.500 senelik mozaik taban döşemelerinin olduğu tespit edildi. Roma devrine ait olduğu düşünülen döşemelerde, farklı geometrik şekillerin yanı sıra dalga, düğüm, haç ve sonsuzluk motifi ile “Tittos Domestikos” yazılı kitabeye ulaşıldı.
TURİZME AÇILACAK
Mardin Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Akgül, 40 metrekareye yakın bir mozaik ortaya çıkardıklarını kaydederek eserdeki kitabede geçen ‘Tittos’un özel bir isim olduğunu, ‘Domestikos’un ise askerî veya dinî ünvan olduğunu ifade etti.
Mülkiyet sahiplerinden Reşit Coşkun ise alanı turizme kazandırmak istediklerini söyledi.
