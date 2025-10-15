Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Türk yapımlarına Cannes’da tanıtım! 28 firma katılıyor

Türk yapımlarına Cannes’da tanıtım! 28 firma katılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk yapımlarına Cannes’da tanıtım! 28 firma katılıyor
Cannes, Türkiye, Türk Dizileri, Türk Filmleri, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk dizi, film ve içerik sektörü, dünyanın en prestijli içerik fuarları arasında sayılan MIPCOM 2025’te yerini aldı.

MURAT ÖZTEKİN - 16 Ekim’e kadar Cannes’da devam edecek olan fuar; 100 ülke, 12 bin ziyaretçi ve 3 bin 300 içerik alıcısını bir araya getiriyor.

Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve İstanbul Ticaret Odasının organizasyonuyla fuarda 28 firma tarafından temsil ediliyor. Katılımcılar, milletlerarası sektör temsilcileriyle görüşmeler yaparak yeni satış ve iş birliği imkânlarını değerlendiriyor.

Dünyadaki içerik sektörünün en güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye, her yıl ürettiği yaklaşık 50 dizi ve yüz milyonlarca izleyicisiyle dikkat çekiyor. Ancak bu eserlerin kalite ve içerikleri sanat dünyasında tartışılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İmparatoriçenin elmas yumurtası! 27 milyon dolara müzayedeye çıkıyorKızılhaç, 4 İsrailli esirin daha naaşını aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İmparatoriçenin elmas yumurtası! 27 milyon dolara müzayedeye çıkıyor - Kültür - Sanatİmparatoriçenin elmas yumurtası! 27 milyon dolara müzayedeye çıkıyorHerkesin görmek isteyip gidemediği tarihi yapı: Burkina Faso Ulu Cami - Kültür - SanatHerkesin görmek isteyip gidemediği camiDeğirmen temizliğinde 1500 yıllık mozaik buldu! Mardin'de heyecanlandıran keşif harekete geçirdi - Kültür - SanatDeğirmen taşının altından 1500 yıllık mozaik çıktıSermiyan Midyat "Cellabi" davasını kazandı! 5 yıl sonra tazminat alacak - Kültür - SanatÜnlü oyuncu 5 yıl süren "Cellabi" davasını kazandıDelhi ve Agra: Evliyalar şehri - Kültür - SanatDelhi ve Agra: Evliyalar şehriİmam-ı Rabbânî hazretlerinin şehri! İslam dünyasının manevi merkezi: Serhend - Kültür - Sanatİslam dünyasının manevi merkezi: Serhend
Sonraki Haber Yükleniyor...