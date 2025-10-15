Türk yapımlarına Cannes’da tanıtım! 28 firma katılıyor

MURAT ÖZTEKİN - 16 Ekim’e kadar Cannes’da devam edecek olan fuar; 100 ülke, 12 bin ziyaretçi ve 3 bin 300 içerik alıcısını bir araya getiriyor.

Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve İstanbul Ticaret Odasının organizasyonuyla fuarda 28 firma tarafından temsil ediliyor. Katılımcılar, milletlerarası sektör temsilcileriyle görüşmeler yaparak yeni satış ve iş birliği imkânlarını değerlendiriyor.

Dünyadaki içerik sektörünün en güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye, her yıl ürettiği yaklaşık 50 dizi ve yüz milyonlarca izleyicisiyle dikkat çekiyor. Ancak bu eserlerin kalite ve içerikleri sanat dünyasında tartışılıyor.