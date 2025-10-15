Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş transferde rotayı Ada'ya kırdı: Sergen Yalçın onu istiyor

Beşiktaş transferde rotayı Ada'ya kırdı: Sergen Yalçın onu istiyor

- Güncelleme:
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ile yaptığı toplantıda özellikle orta saha ve savunma hattına takviye yapılması gerektiğini vurguladı.

MURAD TAMERBeşiktaş yönetimi, yaz transfer döneminde CSKA Moskova’ya giden ve hücum katkısıyla dikkat çeken Gedson Fernandes’in yokluğunu arıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ile yaptığı toplantıda özellikle orta saha ve savunma hattına takviye yapılması gerektiğini vurguladı. Siyah beyazlı ekip, Orkun ve Ndidi’nin eksikliğini Göztepe deplasmanında fazlasıyla hissetmiş, mücadeleden 3-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

ADALI DEVREDE

Takımın merkezini güçlendirmeyi hedefleyen tecrübeli teknik adamın öncelikli hedefi ise Glasgow Rangers forması giyen Nicolas Raskin. Yaz döneminde de gündeme gelen ancak transferi sonuçlanmayan Belçikalı orta saha için Beşiktaş, ocak ayında yeni bir girişimde bulunacak. Başkan Serdal Adalı’nın, Rangers yönetimiyle doğrudan masaya oturup bu transferi resmîleştirmeye çalışacağı öğrenildi. 

