Beşiktaş'tan ayrılan Solskjaer'in yeni adresi: Eski takım arkadaşı açıkladı

Beşiktaş'tan ayrılan Solskjaer'in yeni adresi: Eski takım arkadaşı açıkladı

Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan ayrılan Solskjaer&#039;in yeni adresi: Eski takım arkadaşı açıkladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın geçtiğimiz ağustos ayında yollarını ayırdığı Ole Gunnar Solskjaer için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İngiliz eski futbolcu Paul Scholes, Manchester United'da oynadığı dönemde takım arkadaşı olan Solskjaer'in muhtemel yeni takımını duyurdu.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, görevden ayrılalı 1,5 ay olmasına karşınhenüz bir takımla anlaşmadı. İngiliz eski futbolcu Paul Scholes, Manchester United'da oynadığı dönemdetakım arkadaşı olan Norveçli çalıştırıcı ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan ayrılan Solskjaer'in yeni adresi: Eski takım arkadaşı açıkladı - 1. Resim

"RANGERS YETKİLİLERİYLE BULUŞACAĞINI SÖYLEDİ"

'The Good, The Bad & The Footbal' podcast'inde eski takım arkadaşı Nicky Butt ile konuşan Scholes, "Geçen gece biriyle birlikteydim ve bana Londra'da Rangers yetkilileriyle buluşacağını söyledi" dedi.

AĞZINDAN KAÇIRDI

Butt'un "Kimi kastettiğini biliyorum" sözleri üzerineScholes, bahsettiği kişinin şu anda boşta olduğunu söyledi. Butt, "Manchester United'ı yönetti, değil mi? Şampiyonlar Ligi finalinde galibiyet golünü atan oydu, değil mi? Ole'den bahsediyorsun, değil mi?" sorusunu yöneltti.Scholes ise tebessüm edip,"Yorum yok" cevabını verdi ve avuçlarının terlediğini belirtti.

Beşiktaş'tan ayrılan Solskjaer'in yeni adresi: Eski takım arkadaşı açıkladı - 2. Resim

Bu diyalog sonrası sosyal medyada Ole Gunnar Solskjaer'in, İskoç ekibi Rangers'ın yeni teknik direktörü olacağıyorumları yapıldı.

