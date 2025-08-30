Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, birlik oldu! Hem Mourinho, hem de Solskjaer için helva dağıttılar

Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, birlik oldu! Hem Mourinho, hem de Solskjaer için helva dağıttılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, birlik oldu! Hem Mourinho, hem de Solskjaer için helva dağıttılar
Fenerbahçe, Beşiktaş, Taraftar, Helva, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İznik ilçesinde, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Avrupa'da yaşadığı yenilgilerin ardından teknik direktörleriyle yollarını ayırmasıyla, taraftarlar helva kavurup dağıttı.

Bursa'nın İznik ilçesinde Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, birlik oldu. Ole Gunnar Solskjaer ve José Mourinho için helva yapıp dağıttılar.

Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, birlik oldu! Hem Mourinho, hem de Solskjaer için helva dağıttılar - 1. Resim

EZELİ RAKİPLER HELVADA BULUŞTU

Bursa'da ezeli rakipler, aynı tezgahta buluştu. İlk kez yan yana aynı fikirde olan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, İznik'te helva yapıp kovulan teknik direktörlerinin ardından dağıttı.

Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, birlik oldu! Hem Mourinho, hem de Solskjaer için helva dağıttılar - 2. Resim

Ole Gunnar Solskjaer ve José Mourinho için helva yapıp dağıtan esnafa, vatandaşlar da büyük destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mutlu olmasaydı Fener'e gol atmazdı! Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler"Savunmaya yön veren fikirler!" Roketsan, Mavi Vatan'ın geleceğini inşa ediyor...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Süper Lig ekibine karşı forma giyemeyecek - SporFenerbahçe'de şok sakatlık!Mutlu olmasaydı Fener'e gol atmazdı! Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler - Spor"Mutlu olmasaydı Fener'e gol atmazdı!"18 Eylül'de Galatasaray'ın karşısına çıkacak! Can Uzun Bundesliga'da fırtına gibi esiyor - Spor18 Eylül'de Galatasaray'ın karşısına çıkacak!Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Genç oyuncu Yusuf Akçiçek 22 milyon avroya transfer oldu iddiası - SporGenç oyuncu 22 milyon avroya transfer oldu iddiasıM'Baye yeniden Süper Lig'de! Gençlerbirliği Senegalli forveti kadrosuna kattı - SporM'Baye yeniden Süper Lig'de!Mourinho'nun yerini o dolduracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü - Sporİşte Mourinho'nun yerini dolduracak isim...
Sonraki Haber Yükleniyor...