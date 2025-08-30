Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, birlik oldu! Hem Mourinho, hem de Solskjaer için helva dağıttılar

Bursa'nın İznik ilçesinde Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, birlik oldu. Ole Gunnar Solskjaer ve José Mourinho için helva yapıp dağıttılar.

EZELİ RAKİPLER HELVADA BULUŞTU

Bursa'da ezeli rakipler, aynı tezgahta buluştu. İlk kez yan yana aynı fikirde olan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, İznik'te helva yapıp kovulan teknik direktörlerinin ardından dağıttı.

Ole Gunnar Solskjaer ve José Mourinho için helva yapıp dağıtan esnafa, vatandaşlar da büyük destek verdi.