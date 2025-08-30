Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, birlik oldu! Hem Mourinho, hem de Solskjaer için helva dağıttılar
Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Avrupa'da yaşadığı yenilgilerin ardından teknik direktörleriyle yollarını ayırmasıyla, taraftarlar helva kavurup dağıttı.
Bursa'nın İznik ilçesinde Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, birlik oldu. Ole Gunnar Solskjaer ve José Mourinho için helva yapıp dağıttılar.
Bursa'da ezeli rakipler, aynı tezgahta buluştu. İlk kez yan yana aynı fikirde olan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, İznik'te helva yapıp kovulan teknik direktörlerinin ardından dağıttı.
Ole Gunnar Solskjaer ve José Mourinho için helva yapıp dağıtan esnafa, vatandaşlar da büyük destek verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı