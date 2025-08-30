Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Genç oyuncu Yusuf Akçiçek 22 milyon avroya transfer oldu iddiası

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra transferde hareketlilik devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalya ekibi İnter'den 16 milyon avroluk bir teklif aldığı öne sürülen Yusuf Akçiçek için bu sefer de Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal devreye girdi.

İnter'in teklifini reddeden sarı-lacivertli kulübün Al-Hilal ile anlaştığı belirtildi.

YUSUF AKÇİÇEK AL-HİLAL'E TRANSFER OLDU MU?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal, Yusuf Akçiçek'in transferi için Fenerbahçe’yle 22 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışta kârdan yüzde 15 pay karşılığında anlaşmaya vardı.

YUSUF AKÇİÇEK'İN PERGORMANSI

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezonun başında A takıma yükselen Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıkarken 2 gol atıp 1 de asist üretti.