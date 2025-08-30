Mourinho'nun yerini o dolduracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak beklentilerin altında kalan teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp kararı dün resmen açıklarken, Portekizli teknik adam bugün ülkesine döndü.

Süper Lig'e Göztepe beraberliği ile başlayan ve Şampiyonlar Ligi hayaline bir sene daha veda eden Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olurken, masadaki isimlerin İsmail Kartal, Emre Belözoğlu, Vincenzo Montella, Edin Terzic, Roger Schmidt ve Volkan Demirel olduğu ifade ediliyordu. İspanyol basını ise sarı-lacivertlilerin gündemindeki ismi yazdı.

SON OLARAK BENFICA'YI ÇALIŞTIRDI

Marca'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Roger Schmidt ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertlilerin Alman hoca ile ilk teması kurduğu iddia edildi.

Son olarak Benfica'yı çalıştıran Roger Schmidt, Ağustos 2024'te Portekiz ekibinden ayrılmıştı. Benfica, Alman çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 115 maçta 2.26'lık puan ortalaması tutturdu.

Benfica ile 2022-2023 sezonunda lig şampiyonluğuna ulaşan Schmidt, 2023-2024'te de Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.

PSV'nin başındayken Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası'nı kazanan 58 yaşındaki teknik direktör, Red Bull Salzburg ile Avusturya Ligi ve Avusturya Kupası'nı kazandı.

Schmidt ayrıca Beijing Guoan ile Çin Kupası'nda zafere ulaştı.