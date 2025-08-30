Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Binlerce kişi karşılamıştı! Jose Mourinho, İstanbul'dan böyle ayrıldı

Binlerce kişi karşılamıştı! Jose Mourinho, İstanbul'dan böyle ayrıldı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, bugün sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak Portekiz'e gitti.

Geçtiğimiz sezonun başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen ancak beklentilerin altında kalan Jose Mourinho'nun sözleşmesi feshedildi.

Binlerce kişi karşılamıştı! Jose Mourinho, İstanbul'dan böyle ayrıldı - 1. Resim

AÇIKLAMADA BULUNMADI

Sarı-lacivertliler, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile Portekizli dünyaca ünlü teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu. Mourinho, bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Mourinho, İstanbul'dan Portekiz'e hareket edecek uçağa bindi.

Binlerce kişi karşılamıştı! Jose Mourinho, İstanbul'dan böyle ayrıldı - 2. Resim

FOTOĞRAF İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Mourinho, havalimanında fotoğraf isteğinde bulunan futbolseverleri de kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi. Portekizli teknik adamın yanında antrenörlerinden bazılarının da bulunduğu dikkati çekti.

Binlerce kişi karşılamıştı! Jose Mourinho, İstanbul'dan böyle ayrıldı - 3. Resim

