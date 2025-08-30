Binlerce kişi karşılamıştı! Jose Mourinho, İstanbul'dan böyle ayrıldı
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, bugün sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak Portekiz'e gitti.
Geçtiğimiz sezonun başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen ancak beklentilerin altında kalan Jose Mourinho'nun sözleşmesi feshedildi.
AÇIKLAMADA BULUNMADI
Sarı-lacivertliler, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile Portekizli dünyaca ünlü teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu. Mourinho, bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Mourinho, İstanbul'dan Portekiz'e hareket edecek uçağa bindi.
FOTOĞRAF İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Mourinho, havalimanında fotoğraf isteğinde bulunan futbolseverleri de kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi. Portekizli teknik adamın yanında antrenörlerinden bazılarının da bulunduğu dikkati çekti.
