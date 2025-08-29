Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolları ayırdı!

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolları ayırdı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün tecrübeli çalıştırıcıya 15 milyon euro tazminat ödeyeceği öne sürüldü.

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolları ayırdı! - 1. Resim

MAÇ BAŞI 2.02 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

1 Temmuz 2024'te Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan 62 yaşındaki Mourinho, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak maç başı 2.02 puan ortalaması tutturdu.

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolları ayırdı! - 2. Resim

FENERBAHÇE, EN KISA SÜRE ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM OLDU

Jose Mourinho'nun en kısa süre çalıştırdığı takım Fenerbahçe oldu. Mourinho'nun çalıştırdığı takımların başında çıktığı maç sayıları şöyle sıralandı:

Fenerbahçe: 62 maç
Tottenham: 86 maç
Porto: 100 maç
Inter: 108 maç
Roma: 113 maç
Manchester United: 151 maç
Real Madrid: 178 maç
Chelsea: 328 maç

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolları ayırdı! - 3. Resim

TOPLAMDA 115 MİLYON EURO TAZMİNATI CEBİNE KOYDU

Son olarak Fenerbahçe'den de 15 milyon euro tazminatı cebine koyacağı öne sürülen Jose Mourinho'nun bugüne kadar kazandığı tazminatların tutarı 115 milyon euroyu buldu. İşte Mourinho'nun çalıştırdığı takımlardan aldığı tazminat tutarları:

2007 Chelsea: 21M€
2013 Real Madrid: 20M€
2015 Chelsea: 14.5M€
2018 Man United: 20M€
2021 Tottenham: 21M€
2024 Roma: 3.5M€
2025 Fenerbahçe: 15M€

Toplam: 115 milyon €

 

