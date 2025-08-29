Fenerbahçe'de kritik zirve sona erdi: İşte Mourinho'nun yerine teklif götürülen isimler

Fenerbahçe, 16 yıldır gidemediği Şampiyonlar Ligi'ne Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile Benfica'ya elenerek veda etti. Fenerbahçe Spor Kulübü, yenilginin biletini geçtiğimiz yıl temmuz ayında göreve başlayan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'ya kesti.

Sarı lacivertli kulüp, yönetime Şampiyonlar Ligi üzerinden transfer eleştirisi yapan Mourinho ile yollarını ayırdı. Mourinho'nun ardından sarı lacivertli yönetim kurulu, olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'DE YENİ TEKNİK ADAM KİM OLACAK?

Kadıköy'deki Chobani Stadı'ndaki kulüp binasında yapılan toplantıda, yeni teknik direktörün kim olacağı konusunun masaya yatırıldı.

Yöneticiler arasında yapılan fikir alışverişleri sonucunda bazı teknik direktörlerin isimleri gündeme geldi.

5 İSİM ÜZERİNDE KARAR KILINDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısında bugün konuşulan, direkt veya dolaylı yoldan temas kurulan teknik direktör adayları şu şekilde:

Roger Schmidt, Edin Terzic, İsmail Kartal, Vincenzo Montella, Emre Belözoğlu.

Başkan Ali Koç, bu isimlerle görüşmelere başladı.