Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de kritik zirve sona erdi: İşte Mourinho'nun yerine teklif götürülen isimler

Fenerbahçe'de kritik zirve sona erdi: İşte Mourinho'nun yerine teklif götürülen isimler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de kritik zirve sona erdi: İşte Mourinho&#039;nun yerine teklif götürülen isimler
Fenerbahçe, Mourinho, Teknik Direktör, Edin Terzic, İsmail Kartal, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Fenerbahçe'de kritik Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda Mourinho sonrası teklif götürülen isimler belli oldu.

Fenerbahçe, 16 yıldır gidemediği Şampiyonlar Ligi'ne Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile Benfica'ya elenerek veda etti. Fenerbahçe Spor Kulübü, yenilginin biletini geçtiğimiz yıl temmuz ayında göreve başlayan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'ya kesti. 

Sarı lacivertli kulüp, yönetime Şampiyonlar Ligi üzerinden transfer eleştirisi yapan Mourinho ile yollarını ayırdı. Mourinho'nun ardından sarı lacivertli yönetim kurulu, olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. 

FENERBAHÇE'DE YENİ TEKNİK ADAM KİM OLACAK?

Kadıköy'deki Chobani Stadı'ndaki kulüp binasında yapılan toplantıda, yeni teknik direktörün kim olacağı konusunun masaya yatırıldı.

Fenerbahçe'de kritik zirve sona erdi: İşte Mourinho'nun yerine teklif götürülen 4 isim - 1. Resim

Yöneticiler arasında yapılan fikir alışverişleri sonucunda bazı teknik direktörlerin isimleri gündeme geldi.

5 İSİM ÜZERİNDE KARAR KILINDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısında bugün konuşulan, direkt veya dolaylı yoldan temas kurulan teknik direktör adayları şu şekilde:

Fenerbahçe'de kritik zirve sona erdi: İşte Mourinho'nun yerine teklif götürülen 4 isim - 2. Resim

Roger Schmidt, Edin Terzic, İsmail Kartal, Vincenzo Montella, Emre Belözoğlu.

Başkan Ali Koç, bu isimlerle görüşmelere başladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe transferi ortalığı karıştırdı! Yunus Akgün ve Abdulkerim Bardakcı'dan ilk tepki geldiGazze Tezkeresi ne demek, ne anlama geliyor? TBMM’de kabul edildi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe transferi ortalığı karıştırdı! Yunus Akgün ve Abdulkerim Bardakcı'dan ilk tepki geldi - SporAktürkoğlu'nun transferi ortalığı karıştırdı!Rıdvan Dilmen, Bissiouma için bombayı patlattı! "Fenerbahçe transferi gerçekleştirmek üzere" - SporRıdvan Dilmen, Bissiouma için bombayı patlattı!Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu! - SporFenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!Süper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı! - SporSüper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı!Ümit Milli Futbol Takım'ın Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı - SporÜmit Milli Futbol Takım'ın Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandıSüper Lig devleri peşindeydi: Ajaxlı genç yıldız yeni takımına imza attı - SporSüper Lig devleri peşindeydi: Ajaxlı genç yıldız yeni takımına imza attı
Sonraki Haber Yükleniyor...