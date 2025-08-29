Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Sadettin Saran'ın teknik direktör adayı belli oldu! İşte Mourinho'nun yerine gelecek isim...

Sadettin Saran'ın teknik direktör adayı belli oldu! İşte Mourinho'nun yerine gelecek isim...

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, teknik direktör adayının Sergio Conceiçao olduğunu açıkladı.

Süper Lig'e ve Avrupa macerasına beklenen başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Başkanlık seçimine kısa bir süre kala teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu transferi ile takımı güçlendiren yönetimin teknik direktörlük koltuğuna kimi getireceği tartışma konusu olurken, sıcak bir gelişme yaşandı.

SARAN, ADAYINI RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe başkan adayı olan Sadettin Saran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik direktör adayını resmen açıkladı.

Saran, açıklamasında "Gelinen nokta itibari ile ifade etmek istiyoruz ki hoca adayımız; Sergio Conceiçao’dur. Kendisi uygun şartlara Fenerbahçe’ye gelmeye hazırdır. Kulübümüzün genlerine uygun hırslı ve heyecan verici oyun karakteri var" ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

Sadettin Saran'ın teknik direktör adayı belli oldu! İşte Mourinho'nun yerine gelecek isim... - 1. Resim

