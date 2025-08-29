Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe haberi: Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini resmen açıkladı.

Son dakika haberi: Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Benfica'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada transferin mali detayları paylaşıldı. Buna göre Fenerbahçe, Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Ek olarak anlaşmada 2.5 milyon euroluk bonuslar yer alacak.

Benfica'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon euro tutarına ulaşabilir.

Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendirildiği de eklenmelidir."

YENİDEN SÜPER LİG'DE

Benfica'ya geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 1 sezon sonra yeniden Süper Lig'de forma giyecek.

Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'de 24 Erzicanspor, Karacabey Belediyesi, Başakşehir ve Bodrum FK formalarını giymişti.

