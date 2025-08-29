Kerem Aktürkoğlu'ndan 'transfer tamam' dedirten hamle! Her şeyi bir anda sildi, gören bir daha baktı

Süper Lig'e beklediği başlangıcı yapamayan ve son olarak Şampiyonlar Ligi hayaline veda eden Fenerbahçe, sabah saatlerinde teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu gelişmenin ardından takımı kimin yöneteceği merak konusu olurken, diğer yandan da transferi arap saçına dönen Kerem Aktürkoğlu cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

KEREM'DEN FLAŞ HAMLE

Portekiz basını, Benfica-Fenerbahçe maçının ardından Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertlilere transferi için girişimlerin hızlandırıldığını ve milli futbolcunun bavulunu toplamaya başladığını yazmıştı. Türk spor kamuoyunda yankı uyandıran bu haberin ardından Aktürkoğlu cephesinden flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY'I TAMAMEN SİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u takipten çıkan Aktürkoğlu, bu sefer Galatasaray'ı tamamen sildi. Instagram hesabından Galatasaray formalı tüm gönderilerini kaldıran Kerem’in bu tavrı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kerem’in ses getiren hamlesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe taraftarları, “Geçmişi sil, geleceğe bak” yorumlarıyla oyuncuya destek verirken, Galatasaraylı taraftarlar ise Aktürkoğlu'nun bu hareketine sert tepki gösterdi.

Milli futbolcunun bu hareketi "transfer bitti" şeklinde yorumlanırken, resmi açıklamanın ne zaman geleceği merak konusu oldu.