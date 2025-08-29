Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu'ndan 'transfer tamam' dedirten hamle! Her şeyi bir anda sildi, gören bir daha baktı

Kerem Aktürkoğlu'ndan 'transfer tamam' dedirten hamle! Her şeyi bir anda sildi, gören bir daha baktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu&#039;ndan &#039;transfer tamam&#039; dedirten hamle! Her şeyi bir anda sildi, gören bir daha baktı
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Galatasaray, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adı uzun zamandır Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu, "Sarı-lacivertliler, Benfica ile anlaştı" haberlerinin ardından flaş bir hamlede bulundu. Galatasaray'ı tamamen silen milli futbolcunun bu hamlesi "transfer bitti" iddialarını adeta doğrularken, resmi açıklama bekleniyor.

Süper Lig'e beklediği başlangıcı yapamayan ve son olarak Şampiyonlar Ligi hayaline veda eden Fenerbahçe, sabah saatlerinde teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu gelişmenin ardından takımı kimin yöneteceği merak konusu olurken, diğer yandan da transferi arap saçına dönen Kerem Aktürkoğlu cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

KEREM'DEN FLAŞ HAMLE

Portekiz basını, Benfica-Fenerbahçe maçının ardından Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertlilere transferi için girişimlerin hızlandırıldığını ve milli futbolcunun bavulunu toplamaya başladığını yazmıştı. Türk spor kamuoyunda yankı uyandıran bu haberin ardından Aktürkoğlu cephesinden flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY'I TAMAMEN SİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u takipten çıkan Aktürkoğlu, bu sefer Galatasaray'ı tamamen sildi.  Instagram hesabından Galatasaray formalı tüm gönderilerini kaldıran Kerem’in bu tavrı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kerem Aktürkoğlu'ndan 'transfer tamam' dedirten hamle! Her şeyi bir anda sildi, gören bir daha baktı - 1. Resim

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kerem’in ses getiren hamlesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe taraftarları, “Geçmişi sil, geleceğe bak” yorumlarıyla oyuncuya destek verirken, Galatasaraylı taraftarlar ise Aktürkoğlu'nun bu hareketine sert tepki gösterdi. 

Milli futbolcunun bu hareketi "transfer bitti" şeklinde yorumlanırken, resmi açıklamanın ne zaman geleceği merak konusu oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP'li Belediye Başkanı zabıtaları sopayla dövdü! Şoke eden görüntüler4 kişilik bir ailenin geliri ne kadar olmalı? Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - SporFenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli olduBizim Çocuklar sahneye çıkıyor! Aday kadro açıklandı - SporBizim Çocuklar sahneye çıkıyor! Aday kadro açıklandıSergen Yalçın dönemi resmen başladı! Deneyimli isim Nevzat Demir Tesisleri'nde - SporBeşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladıİspanya Milli Futbol Takımı, Türkiye maçının kadrosunu açıkladı - Sporİspanya Milli Futbol Takımı, Türkiye maçının kadrosunu açıkladıMourinho'nun ayrılığı dünya basınında! Herkes Portekizli teknik adamı konuşuyor - SporMourinho'nun ayrılığı dünya basınındaFenerbahçe, Jose Mourinho ile yolları ayırdı! - SporFenerbahçe, Jose Mourinho ile yolları ayırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...