Sarı lacivertlilerin hocası Tedesco “Bulduğunu atan” bir golcü istedi. Kanarya ayrıca bir stoper ve kanat takviyesi hazırlığında. Yönetici Torunoğulları kolları sıvadı…

Liderlik koltuğuna oturmasa da Galatasaray’la puan farkını korumayı başaran Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına çok daha güçlü girmekte kararlı. En-Nesryi’yi yetersiz bulan teknik direktör Domenico Tedesco, “Bulduğunu atan” bir golcü takviyesinin şart olduğunu iletti.

Sarı lacivertliler ayrıca bir stoper ve kanat oyuncusu takviyesi de yapmaya karar verdi. Futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek ile sürekli temas halinde olan başkan Sadettin Saran, tespit edilen oyuncular ve kulüpleriyle yapılan görüşmeleri birebir takip ediyor.

YENİ KAYNAK ARAYIŞI

Sadettin Saran, kulüpte tüm gün mesai yaparken, transfer çalışmaları kadar ekonomik yapı için de kafa patlatıyor. Yeni oyuncular için bütçe oluşturmak, mali durumu toparlamak adına çalışmalar yapan Saran, yeni sponsorluk görüşmelerinde yoğun bir trafik yaşarken, bu konuda en büyük destekçisi de başkan yardımcısı Murat Salar. İkili süreci en verimli şekilde kullanabilmek adına gece gündüz çalışıyor. Fenerbahçe’nin transfer planlamasında en kritik noktayı gönderilecek oyuncular teşkil ediyor. Zira limit ve kontenjanda yer açmak için ayrılıklar şart.

