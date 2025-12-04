Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının yoğun yağış nedeniyle ertelenmesinin ardından açıklama yapan Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sarı-lacivertli takımın hükmen galip ilan edilmesi gerektiğini savundu.

EuroLeague'in 14'üncü haftasında bu akşam Atina'da oynanması gereken Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı, yoğun yapış yüzünden salonda meydana gelen su sızıntılarının sebep olduğu güvenlik endişeleri ve uygunsuz koşullar nedeniyle ertelendi.

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sarı-lacivertlilerin hükmen galip ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

"YÖNETMELİK VE KURALLAR AÇIK"

Giannakopoulos, paylaşımında "Uygunsuz salon koşulları sebebiyle rakip takım lehine 20-0 hükmen galibiyet kararı uygulanacak mı merak ediyorum. Yoksa hava koşullarından veya başka şeylerden bahseden belgeler mi düzenleyecekler? Bunlar aşırı hava koşulları değil. Birçok kez yaşandı. Bazı takımlar maçların normal şartlarda oynanması için yatırım yapmadıysa yönetmelik ve kurallar açık. Kararın 20-0 hükmen galibiyet yönünde verileceği konusunda iyimserim. Bekleyip görelim" ifadelerini kullandı.

