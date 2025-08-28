Kerem Aktürkoğlu resmen doğruladı! Soyunma odasında söyledikleri bir bir ortaya çıktı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi perdesini kapattı. Sarı-lacivertlileri eleyen golü kaydeden isim ise milli yıldız Kerem Aktürkoğlu oldu.

Fenerbahçe maçı sonrası doping testine gittiği için Benfica'nın galibiyet fotoğrafında yer almayan milli futbolcunun, sarı-lacivertlilere olası transferi gündem olmaya devam ediyor. Son iddia ise Maisfutebol'dan geldi.

SOYUNMA ODASINDA VEDA ETTİ

Habere göre; Fenerbahçe maçı sonrası doping testine giden Aktürkoğlu, soyunma odasına geldikten sonra takım arkadaşlarına veda konuşması yaptı.

Milli futbolcunun buradaki konuşmasında Fenerbahçe'ye transferinin kendisi için çok daha iyi olacağını belirttiği aktarıldı.

KAZANCINI 4'E KATLAYACAK

Haberde; Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'de neredeyse Benfica'da kazandığından 4 katı fazla gelir elde edeceği ifade edildi. Ayrıca iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği henüz resmi olarak bir anlaşmanın imzalanmadığı da vurgulandı.