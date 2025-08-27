Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Milli yıldız gol attı ama sevinmedi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, 26 yaşındaki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun performansı hayranlıkla takip edildi. Karşılaşmanın ilk yarısında sarı-lacivertlileri yıkan gol Türk yıldızdan geldi. Maçın 36. dakikasında topu ağlarla buluşturan Kerem Aktürkoğlu ise attığı gole sevinmedi.

Bunun üzerine, "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. İşte Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili son durum.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu transferine dair son bilgileri paylaştı. "Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem'i" diyen Akın, "Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?" sorusuna ise "İnşallah" cevabını verdi.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, 21 Ağustos'ta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türk bayrağı ve yolcu olan bir adam emojisini öne çıkardı. Bu paylaşımla birlikte sarı-lacivertli taraftarlar, "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Fenerbahçe yönetimi Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için baskıyı sürdürürken, Benfica da Türk yıldızı kadrosunda tutmanın peşinde.