Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Ankara&#039;da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Ankara, Başkent, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Haber
Haberler / Türkiye Gazetesi

Ankara’nın başkent oluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı öğrenildi. 13 Ekim Pazartesi günü yapılacak etkinlikler nedeniyle Başkent'te geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Peki, Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü heyecanı başladı. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Başkent'te bazı yollar 13 Ekim 2025 Pazartesi günü trafiğe kapatılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili bilgi verirken, "Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? - 1. Resim

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler dolayısıyla 13 Ekim 2025 Pazartesi günü 08.30'dan itibaren program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? - 2. Resim

İhtiyaç olması halinde ise Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak, Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan bütün yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

