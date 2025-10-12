Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü heyecanı başladı. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Başkent'te bazı yollar 13 Ekim 2025 Pazartesi günü trafiğe kapatılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili bilgi verirken, "Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler dolayısıyla 13 Ekim 2025 Pazartesi günü 08.30'dan itibaren program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde ise Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak, Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan bütün yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.