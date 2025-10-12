Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig ekibinden Emre Belözoğlu'na teklif

Süper Lig ekibinden Emre Belözoğlu'na teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig ekibinden Emre Belözoğlu&#039;na teklif
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Eyüpspor, Antalyaspor'daki görevinden istifa eden Emre Belözoğlu'na teklif götürdü.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Eyüpspor, Antalyaspor ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'na teklif yaptı.

BELÖZOĞLU'NA TEKLİF YAPILDI

Ligde yeni sezona Teknik Direktör Selçuk Şahin ile başlayan ve Kocaelispor maçının ardından Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu ile masaya oturdu.

HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İstanbul ekibi, cumartesi günü Emre Belözoğlu ile görüşerek teklif yaptı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu henüz kararını vermezken Eyüspor beklemeye geçti.

EMRE BELÖZOĞLU GİTTİ, EROL BULUT GELDİ

Süper Lig'de bu sezona Antalyaspor ile başlayan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta taraftar tepkisinin ardından istifa kararı almıştı. Akdeniz ekibi, Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından Erol Bulut ile anlaştı.

AKDENİZ EKİBİNDE 28 MAÇA ÇIKTI

Emre Belözoğlu, Akdeniz temsilcisinin başında geçen sezon ve bu sezon 26'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 28 maçta görev yaptı. Antalyaspor, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon oynadığı karşılaşmalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında Çaykur Rizespor'a iç sahada 5-2 yenilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar varSınırda Rus askeri paniği! Estonya kritik yolu kapattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de kadro dışı kararı sonrası yıldız isimden kafa karıştıran paylaşım - SporKadro dışı kararı sonrası kafa karıştıran paylaşımFenerbahçe potada 2'de 2 yaptı - SporFenerbahçe potada 2'de 2 yaptıFenerbahçe'de deprem: İki yıldız resmen kadro dışı bırakıldı - Sporİki yıldız resmen kadro dışı bırakıldıFenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşti: Görevine son verildi - SporFenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşti: Görevine son verildiA Milli Takım'ı resmen tehdit ettiler: Oyuncumuzu göndermeyiz - SporAlmanlardan A Milli Takım'a tehdit! "Oyuncu göndermeyiz"A Milli Takım'da şaşkına çeviren gelişme! Kaleci Berke Özer, haber vermeden kamptan ayrıldı - SporYeni kriz! Haber vermeden kampı terk etti
Sonraki Haber Yükleniyor...