Süper Lig ekibinden Emre Belözoğlu'na teklif

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Eyüpspor, Antalyaspor ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'na teklif yaptı.

BELÖZOĞLU'NA TEKLİF YAPILDI

Ligde yeni sezona Teknik Direktör Selçuk Şahin ile başlayan ve Kocaelispor maçının ardından Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu ile masaya oturdu.

HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İstanbul ekibi, cumartesi günü Emre Belözoğlu ile görüşerek teklif yaptı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu henüz kararını vermezken Eyüspor beklemeye geçti.

EMRE BELÖZOĞLU GİTTİ, EROL BULUT GELDİ

Süper Lig'de bu sezona Antalyaspor ile başlayan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta taraftar tepkisinin ardından istifa kararı almıştı. Akdeniz ekibi, Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından Erol Bulut ile anlaştı.

AKDENİZ EKİBİNDE 28 MAÇA ÇIKTI

Emre Belözoğlu, Akdeniz temsilcisinin başında geçen sezon ve bu sezon 26'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 28 maçta görev yaptı. Antalyaspor, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon oynadığı karşılaşmalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında Çaykur Rizespor'a iç sahada 5-2 yenilmişti.