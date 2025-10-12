Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de kadro dışı kararı sonrası yıldız isimden kafa karıştıran paylaşım

Fenerbahçe'de kadro dışı kararı sonrası yıldız isimden kafa karıştıran paylaşım

Fenerbahçe&#039;de kadro dışı kararı sonrası yıldız isimden kafa karıştıran paylaşım
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığının açıklanmasının ardından Meksikalı orta saha Edson Alvarez'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmasının ardından yeni transferlerden Edson Alvarez sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

TERAZİ VE SİYAH KALP EMOJİSİ

Meksikalı orta saha futbolcusu Edson Alvarez, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
 
Futbolcunun yaptığı paylaşımda, terazi ve siyah kalp emojisi kullanması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
 
İşte Edson Alvarez'in o paylaşımı:

Fenerbahçe'de kadro dışı kararı sonrası yıldız isimden kafa karıştıran paylaşım - 1. Resim

