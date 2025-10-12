60 bin TL'lik telefonu 110 bin TL'ye satıyorlardı! Bakanlık inceleme başlattı

Sosyal medyada yayılan ve Ağustos ayında çekildiği belirtilen görüntülerde, Ticaret Bakanlığı'nın merceğine takıldı.

Görüntülerde, bir vatandaşın telefon almak için gittiği mağazada “peşin ödeme”yle telefon alamadığı görülüyor.

Vatandaş, ısrarla cihazı nakit ödemeyle satın almak istese de, mağaza çalışanları yalnızca vadeli satış yapabileceklerini söylüyor.

Vatandaşın şikayeti üzerine ise Ticaret Bakanlığı olayla ilgili harekete geçti.

Bakanlığın Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya platformu X üzerinden, söz konusu videoyu alıntılayarak bir paylaşım yaptı.

Kaplan, paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

Bu video bir vatandaşımız tarafından “2025 Ağustos” ayı başında çekilmiş, konu bize iletilmiş ve Bolu Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 18 Ağustos 2025 tarihinde inceleme altına alınmış, gerekli işlemler yapılmış ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’na sevk edilmiştir.

Detaylı süreci 13 Ekim Pazartesi günü paylaşacağım.

Ama lütfen takipçilerinize bu videonun eski bir video olduğunu belirtiniz…