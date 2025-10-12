4 saat 400 milyon sterline mal olabilir! Avrupa, Brexit'in intikamını mı alıyor?

İngiltere’den İspanya, Portekiz ve İtalya gibi ülkelere seyahat edecek yolcular, Avrupa Birliği’nin yeni sınır sisteminin pazar günü yürürlüğe girmesiyle dört saate varan kuyruklara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı.

4 SAAT 400 MİLYON STERLİNE MAL OLABİLİR

Yahoo Finance'dan edinilen bilgilere göre sektör temsilcileri ise yaşanacak gecikmelerin ülke ekonomisine 400 milyon sterline mal olabileceği uyarısında bulundu.

Yeni Giriş-Çıkış Sistemi (Entry Exit System – EES) kapsamında, İngiltere vatandaşlarının Schengen bölgesine giriş yaparken parmak izi vermesi ve fotoğraflarının çekilmesi gerekecek. Schengen bölgesi, çoğu AB üyesi olmak üzere 29 Avrupa ülkesinden oluşuyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, bu ek kontrollerin “yalnızca bir ila iki dakika süreceğini” belirtse de, “yoğun zamanlarda daha uzun bekleme sürelerine yol açabileceğini” kabul etti. Seyahat şirketleri ise yolculara, bu işlemler için dört saatlik ek süre ayırmaları yönünde uyarıda bulundu.

400 MİLYON STERLİNLİK KAYIP UYARISI

Taşımacılık sektöründe ise, uzun bekleme sürelerinin ekonomiye milyonlarca sterlin zarar verebileceği ifade ediliyor. Logistics UK adlı kuruluşun bağımsız analiz şirketi MDS Transmodal ile yaptığı modellemeye göre, 2023’te Manş Denizi’nden geçen 3,35 milyon ağır vasıta için ortalama 90 dakikalık bir gecikme, ekonomiye yıllık 400 milyon sterlin kayıp yaşatabilir.

Logistics UK Politika Müdürü Josh Fenton, “Lojistik sektörü zaten çok dar kâr marjlarıyla çalışıyor ve yükselen maliyetler altında eziliyor. Bu kaybı absorbe etmemiz mümkün değil” diyerek, İngiltere hükümetine AB ile yakın temas halinde olma çağrısı yaptı.

Fenton, “Üye ülkelerin bu sisteme hazır olma testinin merkezinde, İngiltere-AB arasında malların ve ticaretin kesintisiz akışı yer almalı. Bu güzergâh kritik öneme sahip” dedi.

İNGİLTERE'DE MUHALEFETTEN HÜKÜMETE TEPKİ

Liberal Demokrat Parti, Logistics UK’nin hesaplamalarına atıfta bulunarak, hükümeti AB ile müzakerelere çağırdı. Parti, gecikmelerin yol açabileceği 400 milyon sterlinlik kaybın, NHS için 16 binden fazla yeni hemşire istihdamına yeteceğini belirtti.

Partinin Avrupa Sözcüsü Al Pinkerton, The Independent’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Hükümetin AB ile yeni giriş programı konusunda doğru düzgün müzakere etmemesi nedeniyle, İngiltere’nin neredeyse yarım milyar sterlin kaybetmesi tamamen kabul edilemez. Bu durum, ekonomik büyüme için yeni bir engel.

Pinkerton, bakanları “ihracatçıların sınır geçişlerini hızlandıracak anlaşmaları acilen yapmaya” ve “İngiliz taşımacılara yönelik sürücü muafiyeti” için AB ile uzlaşmaya çağırdı.

"TAM BİR KARMAŞA"

Avrupa Seyahat Birliği (Etoa) CEO’su Tom Jenkins, sistemin aşamalı uygulanmasını “tam bir karmaşa” olarak nitelendirdi. Jenkins, “EES’nin 12 Ekim’den itibaren kademeli olarak devreye alınacağı söyleniyor, ancak kimlerin sistemi uygulayacağı bile net değil.” dedi.

AB’nin sistemi aşamalı şekilde başlatacağı, üye ülkelerin başlangıçta yalnızca belirli bir oranda yolcuyu EES’ye dahil edeceği; tam uygulamanın ise 10 Nisan 2026 itibarıyla zorunlu olacağı açıklandı.

HAVALİMANLARI VE SINIR KAPILARINDA YENİ UYGULAMA

İngiltere’den seyahat edenlerin çoğu, işlemleri AB ülkelerinin havaalanlarında tamamlayacak. Ancak Londra St Pancras tren istasyonu, Dover Limanı ve Eurotunnel Folkestone terminalinden seyahat eden yolcular, kontrolleri İngiltere’de tamamlayacak.

Bu noktalara yeni EES kioskları yerleştirildi ancak pazar gününden itibaren yalnızca bazı yolcular bu sistemi kullanacak.

Advantage Travel Partnership CEO’su Julia Lo Bue-Said, “Güney Avrupa’daki büyük havalimanlarında, yolcuların yeni sisteme alışma sürecinde işlemler için dört saat ayırmalarını öneriyoruz” dedi.

Lo Bue-Said, aynı anda çok sayıda uçuşun inmesiyle sınır kontrollerinde yoğunluk ve gecikme yaşanabileceğini belirterek, “İlk haftalarda ciddi kalabalıklar bekliyoruz, ancak süreç hem personel hem yolcular alıştıkça birkaç hafta içinde normale dönecektir.” ifadelerini kullandı.

SİSTEMİN GELECEĞİ

Kişinin EES kaydı üç yıl boyunca geçerli olacak, ancak bu süre zarfında her seyahatte kimlik doğrulaması yapılacak. Sistem, uzun vadede pasaportlara damga vurulması gerekliliğini ortadan kaldıracak.

ABTA (İngiltere Seyahat Acenteleri Birliği) CEO’su Mark Tanzer, “Uzun vadede EES, Avrupa’ya seyahat süreçlerini daha hızlı ve basit hale getirecek.” dedi. Ancak kısa vadede “yoğun dönemlerde gecikmeler yaşanabileceğini” kabul etti.

Tanzer, “Ülkeler sistemlerini kademeli olarak devreye alıyor. Uzun bekleme sürelerini önlemek için sistemi geçici olarak askıya alma seçeneğine de sahipler. Bu önlemin gerektiğinde devreye sokulmasını istiyoruz.” dedi.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.