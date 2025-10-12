Yunanistan Savunma Bakan Dendias’tan skandal çıkış: Türkiye’yi İngiltere’ye 'tehdit' diye anlattı!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Cambridge’de düzenlenen “Yunanistan-İngiltere İlişkileri” sempozyumuna katılarak, Yunanistan, İngiltere ve Hindistan arasında üçlü bir deniz işbirliği önerdi.

Dendias, bu planın Doğu Akdeniz’de Yunanistan-İngiltere ilişkilerini güçlendireceğini öne sürerken, Hindistan’ın bölgede “kurumsal ve istikrarlı bir varlık kazanacağını” iddia etti.

İlgili Haber Yunanistan’a AB’den beklenmedik SAFE tokadı! 'Türkiye'ye engel olamayacaksın'

Yunan Bakan, “Üç ülke de deniz yollarının açık kalmasına büyük ölçüde bağımlı. Bu nedenle işbirliği herkesin yararına olur” dedi.

Hindistan Donanması’nın Kızıldeniz’de Husi tehdidine karşı görev yaptığını hatırlatarak, “Yunan ve İngiliz savaş gemileriyle aynı sahada faaliyet gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

Ancak Yunan basınına göre kulislerde, İngiltere’nin Türkiye’nin bölgesel girişimlerini desteklemek yerine Yunanistan merkezli yeni bir yapıya sıcak bakıp bakmayacağı konusunda soru işaretleri olduğu konuşuluyor.

DENDİAS'TAN TÜRKİYE'YE YENİ SALDIRI: LONDRA İLE ANKARA AYNI UMUTLARA SAHİP Mİ?

Yunan Bakan Dendias, konuşmasında Türkiye’nin “tehdit” oluşturduğunu ve “güvenilir bir NATO müttefiki olmadığını” iddia etti.

İngilizlere seslenen Dendias, yapay zekayla 20-30 yıl sonrasının Londra ve Ankara kıyaslamasını yapmalarını önerdi.

“Londra ile Ankara aynı dünya görüşüne, aynı umutlara mı sahipler?” diye soran Dendias, “Bu soruya cevap vermek için yapay zekayı kullanabiliriz. 20-30 yıl sonrası için Londra ve Ankara’nın iki ayrı fotoğrafını oluşturalım, aralarındaki farkları düşünelim” dedi.

'TÜRK İHA'LARINA KARŞI BAŞARILI OLDUK' İDDİASI

İngiltere temaslarını Türkiye karşıtı açıklamalara dönüştüren Yunan Bakan, Türkiye’nin savunma alanındaki başarısından duyduğu rahatsızlığı da gizleyemedi. Dendias, Türk İHA’larına karşı geliştirdikleri “Kentavros” adlı anti-drone sisteminin başarılı olduğunu savundu.

NATO ülkelerinin Türkiye’ye “fazla güvendiğini” iddia eden Dendias, “İttifakın pek çok başkentinde, Türkiye’ye savunma ve güvenlik konularında tamamen güvenilebilecek bir ortak gözüyle bakılıyor. Oysa Türkiye’nin Rusya ile sıcak ilişkileri var” diyerek Türkiye karşıtı söylemini sürdürdü.