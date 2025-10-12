Ağrı kesici içti, ölümle burun buruna geldi! Şimdi organ nakli sayesinde hayatta

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan 20 yaşındaki Kübra Yılmaz, karnında hissettiği ağrıyı hafifletmek için aldığı ağrı kesiciler sonrası ölümle burun buruna geldi. İddiaya göre kısa süre arayla iki adet ağrı kesici hap içen genç kadın, bir süre sonra fenalaşınca ailesi tarafından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde karaciğer değerlerinin hızla bozulduğu tespit edilince, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Kınacı ve ekibi tarafından acilen yoğun bakıma alındı.

Karaciğer fonksiyonları tamamen durma noktasına gelen Kübra için Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi’ne acil kodlu organ talebi gönderildi. Günler süren bekleyişin ardından, beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşın organlarının bağışlandığı haberi geldi. Donörün karaciğeri gece saatlerinde hastaneye ulaştırıldı ve sabaha karşı gerçekleştirilen başarılı nakil operasyonu, hem sağlık ekibini hem Yılmaz ailesini sevince boğdu.

"AĞRI KESİCİYLE BU DURUMA DÜŞMEK İNSANI ŞAŞIRTIYOR"

Yaşadıklarına kendisinin de çok şaşırdığını söyleyen Kübra Yılmaz, "Sadece karın ağrım vardı, ağrım geçsin diye iki ağrı kesici aldım. Kısa bir süre sonra fenalaşmışım, sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Basit bir ağrı kesicinin böylesine büyük bir soruna yol açacağını hiç düşünmezdim. Organ bağışı sayesinde hayattayım. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor; çünkü bir bağış, birden fazla cana umut olabiliyor" dedi.

Yılmaz ayrıca, "Doktor kontrolü olmadan ilaç kullanılmamalı. Küçük bir ağrı için yapılan yanlış, hayatı tehlikeye atabiliyor. Ben ikinci bir şans elde ettim, herkes bu kadar şanslı olmayabilir" ifadelerini kullandı.

"BASİT İLAÇLAR BİLE KARACİĞERİ BİTİREBİLİR"

Hastanın tedavisini yürüten Prof. Dr. Erdem Kınacı, olayın nadir ama önemli bir örnek olduğunu söyledi. Kınacı, şu ifadeleri kullandı:

"Masum görünen ağrı kesiciler veya antibiyotikler, fazla ya da birlikte alındığında akut karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor. Kübra Hanım da karın ağrısı nedeniyle kısa aralıklarla birkaç ilaç kullanmış. Karaciğer fonksiyonları aniden bozuldu ve nakil zorunlu hale geldi. Yoğun bakımda özel cihazlarla destekleyerek organ bulunana kadar hayatta tuttuk. Altıncı gününde uygun bir donör çıktı ve nakil başarılı geçti. Bir kişinin organ bağışı, 5-6 farklı hastaya hayat verebilir. Bu bilinç toplumda yerleşmeli. Ayrıca ülkemizde ağrı kesici ve antibiyotiklerin kontrolsüz kullanım oranı çok yüksek. Bu alışkanlık değişmezse benzer vakaları daha sık göreceğiz.

"ORGANLARIMI BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM"

Kızının yaşadıkları sonrası ailecek çok korktuklarını söyleyen 42 yaşındaki anne Arzu Yılmaz, "Bir anda olduğu için anne olarak kötü şeyler hissettim. Allah hiç kimsenin, hiçbir annenin başına getirmesin, çok zor bir süreçti. Çaresizliğimize çare oldular, mümkünatı olmayan bir yerdeydik. Minnet doluyum, Rabbim kızımı bana bağışladı. Ben de organlarımı bağışlamak istiyorum. Birebir yaşadığın için daha duyarlı oluyorsun, can kurtarmak gerçekten de çok önemliymiş. Ağrısı geçer, geçici bir şeydir demiştim, ilacı alması, bünyesinin zayıf olması, gerçekten bizim için de korkunç bir şeydi" diye konuştu.