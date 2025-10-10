Şikayet var ama bulgu yoktu: Karın ağrısıyla gittiği hastanede bağırsağında kangren çıktı

Kahramanmaraş'ta ani başlayan şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Hatice Akdeniz, yapılan tetkiklerde herhangi bir bulguya rastlanmamasına rağmen cerrahi müdahale kararı alındı. Gerçekleştirilen operasyonda hastanın ince bağırsağında kangren geliştiği tespit edilerek başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu. Hasta, bir haftalık kontrolün ardından taburcu edildi.

HİÇBİR BULGUSU YOKTU AMA…

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erol Kılıç, "Şiddetli karın ağrısıyla başlayan bir vaka. Ani başlayan hiçbir şikayeti, hiçbir klinik bulgusu olmayan bir hastamız, karın ağrısı neticesinde kliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerde laboratuvar ve radyolojik olarak hiçbir anlamlı bulgu belirlenememesi üzerine Hatice hanımla da konuşarak, ailesiyle de konuşarak hem teşhis hem de tedavi amacıyla cerrahi tedavi önerdik. Onlar da bize güvenerek bu işlemin yapılmasını kabul ettiler. Neticede hastamıza önce kapalı olarak laparoskopik batına girdiğimizde yaklaşık 80-90 cm ince bağırsak kısmının iskemik olduğu yani kangrene çevirmiş olduğunu görülmesi üzerine açık cerrahi işlemi geçildi. İlgili bağırsak kısmı çıkarılıp geri kalan yerler eklenmek suretiyle pasaj devamlılığı sağlandı. Bugün beşinci gün, kliniğimiz tamamen düzeldi. Hastamızı da Allah izin verirse şifayla evine göndermekteyiz" dedi.

ANİ KARIN AĞRISI KANGRENLE SONUÇLANDI

Sık ameliyat ve kalp ritim bozukluğundaki hastalarda bu tür vakalarla karşılaştıklarını ifade eden Dr. Kılıç, "Vakanın özelliğine gelince bu tip durumlarda özellikle şiddetli ani gelişen karın ağrılarında hiçbir predispozan dediğimiz hastalığa yol açabilecek faktörler olmasa bile cerrahi yöntemin gerek kapalı, gerekse açık cerrahi yöntemin teşhis amaçlı da yapılması gerektiğini hatırlamakta fayda var. Hem işlemin gecikmesini önlemek hem de hastamızın maruz kaldığı durumu erken dönemde ortadan kaldırmak maksadıyla etkin bir tanı ve tedavi yöntemi olduğunu düşünmekteyiz. Hastamızda da bunu başarmış olduk. Hastamızın da uyumu hem kendisinin hem de aile uyumu verilen önerilere uyması. Bundan sonraki süreçte kendisine sağlıklı günler dileriz. Bu tip durumlarda aslında daha çok ameliyat geçirmiş hastalarda karşılaşmaktayız. Kalp ritim bozukluğu olan hastalarda daha sık karşımıza çıkmakta. Ya da kan pıhtılaşma bozukluğu olan kişiler de karşımıza çıkmakta. Hastamızın risk faktörleri açısından hiçbir bu olayı düşündürecek faktör tespit etmedik. Bunun üzerine 1-2 saatlik zaman içerisinde hızlıca karar verip teşhis ettikten sonra cerrahi işlem yapılmasına karar verdik. Akabinde de geldiğimiz noktada şifayla hastamızı taburcu etmekteyiz" diye konuştu.

“HER ŞEY BİRDENBİRE BAŞLADI”

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Hatice Akdeniz, "İlk etapta tabii ki büyük bir sıkıntı yaşadım. Buraya gelmemle sağ olsun hocam ve bütün ekiple gereken her şey yapıldı. Hiçbir zaman böyle bir şey yaşamamıştım, her şey birdenbire başladı. Beni kurtardıkları için hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.