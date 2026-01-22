Terör elebaşı Ferhat Abdi Şahin’e önce ABD sonra Irak kapıları kapattı. İsrail bile “Türkiye ile yeteri kadar sorunumuz var” diyerek sığınma isteğini reddetti.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - Suriye hükümeti, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki toprakların çoğunu 48 saatten kısa sürede ele geçirdi. Kapsamlı temizlik operasyonun ardından terör örgütüne yönelik peş peşe satışlar başladı.

KDP Başkanı Mesud Barzani, bir televizyon kanalına verdiği röportajda terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'de Kürtlere yük olduğunu söyledi. Barzani "PKK'nın Suriye'deki Kürtlerin kendi geleceklerine karar vermeleri hususunda onları rahat bırakma vakti gelmiştir. PKK artık onların işlerine karışmamalı ve Suriye'den çıkmalıdır" dedi.

"TÜRKLERLE ZATEN YETERİNCE SORUNUMUZ VAR"

Bölücü örgüte İsrail de sırt çevirdi. Terör örgütü PKK liderleri ve ailelerine sığınma hakkı verilmesi talebinin İsrail tarafından kabul edilmediği ortaya çıktı. İsrail kaynaklarına göre Netanyahu hükümetinin YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye "Bizi bu işe karıştırma, Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın" dediği belirtiliyor.

Yaşanan gelişmeleri gazetemize değerlendiren Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Eski Başkanı emekli Albay Gürsel Tokmakoğlu "SDG, 'kullan-at telefonu' gibi oldu. Alıyorsunuz, kullanıyorsunuz, amaçlarınızı yerine getirdikten sonra atıyorsunuz. Trump artık Doğu Akdeniz'de Ahmet Şara hükümeti ile birlikte çalışacak. Daha önce müttefiki olarak SDG'yi gösteriyordu ve DEAŞ'a karşı onlarla savaşıyordu. Artık DEAŞ da kalmadı, SGD'ye ihtiyaç bitti. İran ve Rusya bölgeyi terk etti ve Şam'da yeni bir yönetim ortaya çıktı. Artık ABD, müttefiki olarak karşısında bir devlet istiyor. Terörden beslenenler artık bir kenara bırakılıyor" dedi.

