Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > İki kanser tek operasyonda temizlendi, 4 günde ayağa kalktı

İki kanser tek operasyonda temizlendi, 4 günde ayağa kalktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İki kanser tek operasyonda temizlendi, 4 günde ayağa kalktı
Kanser, Ameliyat, Bağırsak, Karaciğer, Haber
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

75 yaşındaki Nadir Telli’nin laparoskopik ameliyatla hem bağırsaktaki hem de karaciğerdeki kanserli dokular temizlendi. Hasta yalnızca 4 günde sağlığına kavuştu ve taburcu edilerek normal hayatına döndü.

Yaklaşık üç ay önce karın bölgesindeki kitleden dolayı hastaneye başvuran Nadir Telli tetkiklerinde, bağırsağının son kısmındaki tümörün yanı sıra karaciğerinde de birden fazla metastatik lezyon olduğu belirlendi.

ÖNCE KEMOTERAPİ GÖRDÜ

Süreci anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Coşkun Özer, "Yapılan tetkiklerde karaciğerinde birden fazla metastatik lezyon olması üzerine hastamızı önce ameliyat etmedik. Konuştuk, tartıştık ve önce kemoterapi tedavisinin başlamasını uygun gördük" dedi.

İki kanser tek operasyonda temizlendi, 4 günde ayağa kalktı - 1. Resim

KİTLELER GERİLEDİ, TEK TÜMÖR KALDI

Kemoterapi sonrası gelişmeleri aktaran Dr. Coşkun Özer, "Karaciğerdeki lezyonlar geriledi, sadece sol lobda 3 cm’lik tek bir kitle kaldı. Rektumdaki kitle küçülmüş ve ameliyat yapma imkanı doğmuştu. Normal şartlarda bu ameliyatlarda torba açmak ya da makatı kapatmak gerekebilir. Ancak kemoterapi sayesinde hem karaciğerdeki kitleler geriledi hem de bağırsak ameliyatı daha konforlu hale geldi" ifadelerini kullandı.

Ameliyatın laparoskopik yöntemle yapıldığını vurgulayan Özer, "Eskiden bu hastalar için karnı yaklaşık 25-30 cm açmamız gerekiyordu. Ancak bu kez karın sağ tarafından 3 küçük delikten girerek hem makattaki kitleyi hem de karaciğerin sol lobundaki kanserli dokuyu temizledik. Hastamızı kanserinden arınmış şekilde evine uğurluyoruz" diye konuştu.

AMELİYAT GÜNÜ AYAĞA KALKTI

Ameliyat sonrası duygularını paylaşan Nadir Telliise, "Ben kendimi çok iyi hissediyorum. En büyük şansım Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Coşkun Özer gibi başarılı bir cerrah ile karşılaşmam oldu. Hiç kolay bir ameliyat değildi, özellikle karaciğerin laparoskopik olarak alınması çok büyük bir avantajdı. Yoksa ben şu an burada olamayacaktım. Ameliyat olduğum gün ayağa kalkıp yürüyüş yapmam benim için büyük bir nimet oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut elektrik kesintisi programı! Başkent EDAŞ paylaştı: Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?Borussia Dortmund, Chelsea'nin genç yıldızına imza attırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hayvansal yağlar kanseri tetikliyor! Bilimsel araştırma - SağlıkHayvansal yağlar kanseri tetikliyor! Bilimsel araştırmaDil çatlağı vitamin eksikliğinin belirtisi! 10 kişiden ikisinde görülüyor - SağlıkDil çatlağı vitamin eksikliğinin belirtisi! 10 kişiden ikisinde görülüyorOtizm belirtilerini geri çeviren ilaç! Fare çalışmaları başarılı - SağlıkOtizm belirtilerini geri çeviren ilaç! Fare çalışmaları başarılıMikro egzersizle zayıflayın! Obeziteyle yeni mücadele - SağlıkMikro egzersizle zayıflayın! Obeziteyle yeni mücadeleDiş renginiz hastalık habercisi olabilir! Gülüşünüz sağlığınız hakkında ne söylüyor? - SağlıkGülüşünüz sağlığınız hakkında ne söylüyor?Araştırmada korkutan gerçek ortaya çıktı: Sıcak hava insanları daha hızlı yaşlandırıyor! - SağlıkSıcak hava daha hızlı yaşlandırıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...