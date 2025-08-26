İki kanser tek operasyonda temizlendi, 4 günde ayağa kalktı

Yaklaşık üç ay önce karın bölgesindeki kitleden dolayı hastaneye başvuran Nadir Telli tetkiklerinde, bağırsağının son kısmındaki tümörün yanı sıra karaciğerinde de birden fazla metastatik lezyon olduğu belirlendi.

ÖNCE KEMOTERAPİ GÖRDÜ

Süreci anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Coşkun Özer, "Yapılan tetkiklerde karaciğerinde birden fazla metastatik lezyon olması üzerine hastamızı önce ameliyat etmedik. Konuştuk, tartıştık ve önce kemoterapi tedavisinin başlamasını uygun gördük" dedi.

KİTLELER GERİLEDİ, TEK TÜMÖR KALDI

Kemoterapi sonrası gelişmeleri aktaran Dr. Coşkun Özer, "Karaciğerdeki lezyonlar geriledi, sadece sol lobda 3 cm’lik tek bir kitle kaldı. Rektumdaki kitle küçülmüş ve ameliyat yapma imkanı doğmuştu. Normal şartlarda bu ameliyatlarda torba açmak ya da makatı kapatmak gerekebilir. Ancak kemoterapi sayesinde hem karaciğerdeki kitleler geriledi hem de bağırsak ameliyatı daha konforlu hale geldi" ifadelerini kullandı.

Ameliyatın laparoskopik yöntemle yapıldığını vurgulayan Özer, "Eskiden bu hastalar için karnı yaklaşık 25-30 cm açmamız gerekiyordu. Ancak bu kez karın sağ tarafından 3 küçük delikten girerek hem makattaki kitleyi hem de karaciğerin sol lobundaki kanserli dokuyu temizledik. Hastamızı kanserinden arınmış şekilde evine uğurluyoruz" diye konuştu.

AMELİYAT GÜNÜ AYAĞA KALKTI

Ameliyat sonrası duygularını paylaşan Nadir Telliise, "Ben kendimi çok iyi hissediyorum. En büyük şansım Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Coşkun Özer gibi başarılı bir cerrah ile karşılaşmam oldu. Hiç kolay bir ameliyat değildi, özellikle karaciğerin laparoskopik olarak alınması çok büyük bir avantajdı. Yoksa ben şu an burada olamayacaktım. Ameliyat olduğum gün ayağa kalkıp yürüyüş yapmam benim için büyük bir nimet oldu" dedi.