Sağlığın gizli kahramanı Türk kahvesi! Doğru içildiğinde şifa, fazlası zarar...

Türk kahvesi birçok kişi için güne başlamanın vazgeçilmez bir parçası. Ancak kahvenin sadece keyif verici bir içecek olmanın ötesinde, düzenli ve dengeli tüketildiğinde sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunuyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Veysel Ciğerli, kahvenin faydalarını ve bilinçsiz tüketimden doğabilecek zararları tek tek anlattı.

STRES VE KANSERLE MÜCADELE EDİYOR

Kahvenin içerisinde bulunan antioksidan maddelerin, vücuttaki serbest radikallerin yol açtığı hücresel hasarlarla savaşmada önemli rol oynadığına dikkat çeken Dyt. Ciğerli, özellikle günde üç bardak Türk kahvesi tüketiminin karaciğer kanseri riskini azalttığını belirtti. Ciğerli, "Kahvede bulunan kafein, karaciğer hastalıklarının gelişiminde rol oynayan bazı faktörlerin oluşumunu engelleyebiliyor. Ancak bu konuda daha detaylı klinik araştırmalara ihtiyaç var" dedi.

DİŞ VE CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Kahvenin antimikrobiyal özellikleri sayesinde diş çürümesini önleyici etkisi olduğunu söyleyen uzman, kahvedeki kafeinin cilt bakım ürünlerinde de kullanıldığını vurguladı. Ciğerli, "Kafein cilde uygulandığında kan dolaşımını hızlandırarak cildin daha genç ve canlı görünmesini sağlıyor, kırışıklıkların azalmasına yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

ŞEKER HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR

Kahvenin düzenli tüketiminin diyabet riskini önemli ölçüde düşürdüğünü ifade eden Dyt. Ciğerli, özellikle 3-4 bardak tüketildiğinde günlük enerji alımını azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Yapılan klinik çalışmaların kahvenin kilo ve yağ kaybını desteklediğini ortaya koyduğunu belirten uzman isim, ayrıca kahvenin merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi bulunduğu için yorgunluğu giderdiğini ve ağrı kesici etkisini artırdığını sözlerine ekledi.

KARACİĞER SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Kahvenin metabolizmasının karaciğerde gerçekleştiğine dikkat çeken Dyt. Ciğerli, "Kahve tüketimi, yağlı karaciğer hastalığının önlenmesinde faydalı olabilir. Ayrıca kahvenin karaciğer trigliseritleriyle olan olumlu etkileşimi de metabolik sendromla ters orantılıdır" dedi. Ancak kahve tüketim şekli, miktarı ve tüketim sırasında şeker kullanımı gibi etkenlerin bu faydaları değiştirebileceğini belirterek, daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Son olarak, hamilelik döneminde 200 miligramın altında kafein tüketiminin anne ve bebek açısından risk taşımadığı da uzmanlarca bildiriliyor.